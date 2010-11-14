-ERDOĞAN: BANGLADEŞ'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ DAKKA (A.A) - 14.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye Cumhuriyeti olarak Bangladeş'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan ile Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan, dost ve kardeş Bangladeş'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. 21 yıl aradan sonra Bangladeş'i ziyaret eden ilk Türk başbakan olduğunu hatırlatan Erdoğan, bundan da mutluluk duyduğunu ifade etti. ''Kardeş Bangladeş'te kendimizi evimizde hissediyoruz'' diyen Erdoğan, ev sahibi başbakan ile yapılan görüşmelerde iki ülke arasında şu ana kadar gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi. Çok isabetli ve faydalı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Dostluk ötesinde kardeşlik ilişkilerinin, Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren Bangladeş'in madden ve manen Türkiye'ye duyduğu ilginin artarak devam ettiğini gördük. Türkiye, Bangladeş'in bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri. İlişkilerimiz güçlenerek devam etti. Bangladeş'in kalkınma yolunda attığı adımları takdirle izliyoruz. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, kadın-erkek eşitliği gibi konulardaki başarılı adımları takip ediyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasında hiçbir sorun olmamıştır. Hiçbir siyasi sorun olmadığı gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarla dayanışma içindeyiz. Ekonomik, siyasi, kültürel alandaki iş birliğini artırarak devam ettirmek istiyoruz.'' -''FAZLASI OLMALI, AZI OLMAMALI''- Türkiye ile Bangladeş arasında 2002 yılında 47 milyon dolar olan ticaret hacminin 2009 yılı itibarıyla 658 milyon dolara çıktığına dikkati çeken Başbakan Erdoğan, bu rakamların iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığını belirterek, daha önce 1 milyar dolar olarak hedeflenen dış ticaret hacmini 2015 yılında minimum 3 milyar dolara çıkardıklarını söyledi ve ''Fazlası olmalı, azı olmamalı'' dedi. 23 Aralık 2010'dan itibaren Türk Hava Yolları'nın Dakka seferlerine başlayacağını bildiren Erdoğan, bu seferlerin iki ülke arasındaki ticaret ve turizm ilişkilerini ve halklar arasındaki dayanışmayı artıracağına inandığını ifade etti. Erdoğan, ''Türkiye Cumhuriyeti olarak Bangladeş'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız'' diye konuştu. Bangladeş ile Türkiye arasında eğitim alanında iş birliği yapıldığını ifade eden Erdoğan, gerek lisans ve yüksek lisans gerekse askeri eğitim konularında Bangladeş'e destek olduklarını kaydetti. Bangladeş'le iki anlaşma imzalandığını belirten Başbakan Erdoğan, buna göre iki ülkenin sağlık alanında iş birliği yapacağını, diğer anlaşmaya göre de iki ülkenin karşılıklı büyükelçilik arazisi vereceğini ve bu bağlamda Bangladeş'in Ankara Oran'da, Türkiye'nin de Dakka'da kendi topraklarında bayraklarını dalgalandıracaklarını söyledi. Şeyh Hasina da Başbakan Erdoğan ile heyet arasındaki görüşmenin çok sıcak ve dostane ortamda geçtiğini belirtti. Uluslararası ilişkiler açısından birçok konuya aynı açıdan bakıldığını gördüğünü belirten Şeyh Hasina, ''Terörün her şekline karşı her türlü mücadele konusunda mutabakatımız var. Başbakan Erdoğan'ın hem uluslararası alandaki başarılarına hem de liderliğine hayranlığımı ifade etmek istiyorum'' dedi. Şeyh Hasina, görüşmelerde sağlık, eğitim ve savunma sanayisi konularındaki iş birliğinin artırılarak sürdürülmesi konusunu ele aldıklarını bildirdi.