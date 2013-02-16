Erdoğan: Bana yemek yasağı yok

Cami önündeki simitçiden satın aldığı simitleri vatandaşlar ile basın mensuplarına dağıtan Başbakan Tayyip Erdoğan, kendisinin diyet yapmadığını belirterek “Doktorlarım, 'ne yiyorsanız yiyin, hiçbir mani yok' dediler” diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Beştepe Hisarcıklıoğlu Camisi'nde kıldı.

Namaz çıkışında cami önündeki simitçiden simit alarak cemaate dağıtan Erdoğan, gazetecilere de simit ikram etti. Başbakan Erdoğan'ın simitçi Ziya Kavcı'ya 100 TL verdiği öğrenildi.

Tezgahtaki simitlerin tamamını satın alan Başbakan Erdoğan, Hisarcıklıoğlu Camisi için de yardımda bulundu.

Erdoğan, ''Zaman zaman lahmacun, kebap kaçamağı yapıyorsunuz. Doktorlarınızın uyarısı olmuyor mu?'' sorusu üzerine, ''Herhangi bir yasak söz konusu değil. Doktorlarım, 'ne yiyorsanız yiyin, hiçbir mani yok' dediler. Görüyorsunuz kilom hiç değişiyor mu?'' cevabını verdi.