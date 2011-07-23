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Erdoğan Bakanları alfabetik sıraladı

Başbakan Tayyip Erdoğan, “Bütün bakanlarım eşit öneme sahip” diyerek bakanların sıralamasında alfabetik düzen uygulattı.

23 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, “Bütün bakanlarım eşit öneme sahip” diyerek bakanların sıralamasında alfabetik düzen uygulattı.

ALFABETİK OTURUMBakanlar Kurulu’ndaki oturma düzeni ve makam otomobillerindeki kırmızı plakaların numaraları değiştirildi. Adalet Bakanlığı ilk sırada, Ulaştırma Bakanlığı en sonda yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan, bakanların bugüne kadar önem sırasına göre belirlenen protokoldeki yerlerini, “Bütün bakanlarım eşit öneme sahip. Yanlış algılamaya neden oluyor” diyerek alfabetik düzene soktu. Buna göre bakanların, Bakanlar Kurulu’ndaki oturma pozisyonlarından, kırmızı plakaların dizilimine kadar tüm protokol, yeniden düzenlendi.


Huzursuzluk oluyordu

Daha önce bakanların, Bakanlar Kurulu’nda oturdukları koltuklar, başbakan yardımcıları, devlet bakanları ve önem sırasına göre diğer bakanlar olarak sıralanıyordu. Makam otomobillerine takılan kırmızı plakalar da yine aynı yaklaşımla numaralandırılıyordu. Bu durum sıralamanın sonlarında bulunan bakanlıkların önemsiz olduğu algılamasına ve bakanlar arasında da huzursuzluğa neden oluyordu. Erdoğan’ın bir süredir düşündüğü bakanlıkların alfabetik sıraya göre dizilimi fikri, 61’inci hükümetle hayata geçirildi. Erdoğan’ın talimatı üzerine Bakanlar Kurulu’ndaki oturma düzeni ve kırmızı plakalar değiştirildi. 60’ıncı hükümette Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu en sonda yer alırken, 61’inci hükümette Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım listenin sonuna yerleşti.


İlk toplantıda uygulandı

Yeni düzenlemede sadece Başbakan Yardımcıları yerlerini korudu. 7 Temmuz’daki ilk Bakanlar Kurulu toplantısına alfabetik sıralamaya göre belirlenmiş kırmızı plakalı otomobilleriyle gelen bakanlar, kurul salonunda da yine aynı düzene göre oturdular. Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Beşir Atalay, Erdoğan’ın sağına otururken, Ali Babacan ve Bekir Bozdağ soluna oturdu. Diğer bakanlar da bakanlıklarının isimlerine göre kuruldaki yerlerini aldılar. Böylece, “Önemsiz Bakanlık” algılamasının önüne geçildi. Yeni protokolde bakanlıklar şöyle sıralandı: Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, İçişleri Bakanı, Kalkınma Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı.


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