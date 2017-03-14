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Erdoğan, Bakan Kaya'nın sınır dışı edilişini anlattı: İki goril…

“AB ile ilişkileri gözden geçirme gündemde”

14 Mart 2017 01:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’dan sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, Hollanda polisi için “goril” ifadesini kullanırken ülkedeki protestolara ilişkin olarak da “Oradaki vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bana 15 Temmuz’u hatırlattılar” ifadesini kullandı.

A Haber-Atv ortak yayınında soruları cevaplayan Erdoğan, Bakan Kaya’nın sınır dışı edilmesiyle başlayan kriz için şunları söyledi:

"Hollanda'da ki vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bana 15 Temmuz'u hatırlattılar. Oradaki vatandaşım bakanlarıyla yan yana ve ya yüz yüze olamanın da sıkıntısını çektiler. Çünkü ayrı sokaklardaydılar. Ama Fatma Hanım seslerini duyuyor. Buna rağmen kendileri ile mutabakatı sağladığımızda artık saat 4-4,5 gibi ablasıyla beraber alıyor kendisini iki tane goril. Ve o iki goril kendilerini götürüyor. 1 buçuk saatte karakolda bekletiyorlar. Ondan sonra yola çıkıyorlar.  Ben inanıyorum ki vatandaşımın oradaki duruşu batıya çok iyi bir emsaldir. Yani bugün orada yarın başka bir yerde.

"AB ile ilişkileri gözden geçirme gündemde. Ama şimdi hedef 16 Nisan. Avrupa hala bizi oyalamaya devam ediyor. Malta'nın dönem başkanlığında da maalesef taktik aynı. Mülteciler konusunda verdikleri sözler vardı. Ortada bir şey yok. Vizelerin kaldırılması meselesinde de oyalama taktikleri devam ediyor. Bunlar dürüst değil. Samimi değil. Vize meselesi 2016 sonuna kadar bitecekti ama bitmedi."

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