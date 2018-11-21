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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AKP'den ilk açıklama

"Cumhur İttifakı olarak memnuniyet verici bir noktadayız"

21 Kasım 2018 21:52

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı olarak memnuniyet verici bir noktadayız" dedi.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Çelik, "Belli bir çerçeve ve model var, iki genel başkan yardımcısı bir araya gelip liderlere rapor sunacak. Liderler bir kez daha görüşüp son kararı verecekler" dedi.

"Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız" diyen Çelik, İstanbul dahil 40 belediye başkan adayının cumartesi günü açıklanacağını söyledi.

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