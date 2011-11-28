Erdoğan bağırsak operasyonu geçirdi!

T24

Başbakanlık, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamaya göre; Başbakan Erdoğan, Cumartesi günü Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde sindirim sistemi ameliyatı geçirdi. Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Başbakan Erdoğan, Cuma gününden beri görüntülenememişti.Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:“Sayın Başbakanımız, 26 Kasım 2011 tarihinde, laparoskopik yöntemle, başarılı bir sindirim sistemi ameliyatı geçirmişlerdir.Ameliyat, Sayın Başbakanımızın programının müsait olması nedeniyle 26 Kasım tarihinde gerçekleşmiştir.Sayın Başbakanımızın sağlık durumu yerindedir. Doktorların gerekli gördüğü istirahatın ardından, Sayın Başbakanımız çalışmalarına başlayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”