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Erdoğan bağırsak operasyonu geçirdi!

Başbakan'a bağırsak operasyonu. Gündem bu iddia ile karıştı. Erdoğan'ın haftasonu bağırsaklarıyla ilgili...

28 Kasım 2011 02:00

T24 - Birkaç gündür görünmeyen Başbakan Erdoğan’ın hafta sonu ameliyat olduğu açıklandı. Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başbakanlık, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 


Yangın tatbikatında tiner faciası

Açıklamaya göre; Başbakan Erdoğan, Cumartesi günü Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde sindirim sistemi ameliyatı geçirdi. Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Başbakan Erdoğan, Cuma gününden beri görüntülenememişti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

“Sayın Başbakanımız, 26 Kasım 2011 tarihinde, laparoskopik yöntemle, başarılı bir sindirim sistemi ameliyatı geçirmişlerdir.

Ameliyat, Sayın Başbakanımızın programının müsait olması nedeniyle 26 Kasım tarihinde gerçekleşmiştir.

Sayın Başbakanımızın sağlık durumu yerindedir. Doktorların gerekli gördüğü istirahatın ardından, Sayın Başbakanımız çalışmalarına başlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”





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