-ERDOĞAN BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Beyoğlu Kulaksız Mezarlığına gelerek babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Ziyarete, basın mensupları alınmadı. Oğlu Bilal Erdoğan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın eşlik ettiği Başbakan Erdoğan, babasının mezarı başında dua okudu. Başbakan Erdoğan, ziyaretinin ardından mezarlıktan çıkışta vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bu arada, Erdoğan'ın korumaları tarafından çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı.