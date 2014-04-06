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'Erdoğan, Azerbaycan'daki nurcuların listesini sundu'

Başbakan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ülkede bulunan nurcularla ilgili listeyi sunduğu öne sürüldü

06 Nisan 2014 18:44

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmede "nurcular" sorununun ele alındığı bildirildi. Rusya'nın Sesi'nin yansıttığı Azeri haber ajansı APA'nın güvenilir kaynağa dayandırdığı habere göre Başbakan Erdoğan, nurcuların her iki ülke için tehlike oluşturduğunu söyledi. Erdoğan, nurcuların Azerbaycan'da ağ kurduğundan duyduğu tedirginliği dile getirdi. Kaynak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Azerbaycan'daki nurcularla ilgili listenin sunulduğunu öne sürüldü.

Haberde, "Erdoğan ayrıca potansiyel tehlikenin zamanında önlenmesinin önemini vurguladı" denildi.

Aliyev ve Edoğan'ın ortak basın toplantısında da konuyla ilgili sorular yöneltilmişti. Azerbaycan lideri, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar verebilecek tüm güçlerin engellendiğini açıklamıştı. Aliyev, "Birilerin iki dost, kardeş halk arasında nifak sokmasına asla izin vermeyiz" demişti.

Öte yandan Başbakan Erdoğan, ilgili soruya cevaben, ortada bir sıkıntı olduğunu ve her iki ülkeyi rahatsız edecek durum varsa müzakere edileceğini söylemişti.
 

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