-Erdoğan, Aydın Denktaş'a taziyelerini iletti LEFKOŞA (A.A) - 17.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı dolayısıyla Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'a başsağlığı dileğinde bulundu. Sabah saatlerinde KKTC'ye gelen Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti. Başbakan Erdoğan, burada Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'a başsağlığı dileklerini iletti ve açılan taziye defterini imzaladı. Başbakan Erdoğan, taziye defterine şunları yazdı: ''KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının abide ismi büyük mücadele insanı Sayın Rauf Raif Denktaş'ın vefatından dolayı derin bir teessür içindeyiz. Merhum Denktaş, bütün hayatını Kıbrıs'ta barış ve istikrarı tesis etmeye adamış, gerektiğinde Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık mücadelesine liderlik etmiş, gerektiğinde de barış, diyalog ve uzlaşma için büyük devlet adamlığı vasfıyla temsil ettiği aziz milletinin hukukunu yılmadan savunmuştur. Merhum Denktaş'ın vefatı, KKTC halkı için olduğu kadar hiç kuşkusuz Türkiye için de acı bir kayıptır. Ancak merhum Denktaş'ın Kıbrıs'ta başlattığı ve cesaretle yürüttüğü mücadele KKTC ve Türkiye vatandaşları tarafından aynı samimiyetle sahiplenilecek, aynı kararlılıkla yürütülecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesini tüm imkanlarıyla desteklemeye, KKTC'nin hukukunu bütün gücüyle savunmaya devam edecek, Ada'da barışın, hürriyetin refahın teminatı olmayı sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkının, aziz milletimizin başı sağ olsun diyor, merhum cumhurbaşkanına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.'' Başbakan Erdoğan'a, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik ediyor.