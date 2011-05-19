Erdoğan: Ayağa kalkmayan general bedelini öder

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Engin Alan söylemişti

Öcalan’ı getirdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası’nın ‘Rekortmenler Plaket Töreni’ninde yaptığı konuşmada ismini vermediği emekli korgenerali şöyle eleştirdi:“Bir ülkenin Başbakanı, soruyorum sizlere anma törenine gider de bir korgeneral orada ayağa kalmaz mı? (alkış) Kalkması gerekir, kalmadığı anda da bedelini öder. O ayrı mesele. Zaten bedelini de ödedi (alkış). Çanakkale’de anma törenlerine gidiyoruz, bu beyefendi ayağa kalkmıyor. Ondan sonra da gereği yapıldı o ayrı mesele. Ama şimdi bakıyorsunuz gideceği yeri o da buldu. Niye? Çünkü, bu ülkenin değerleriyle oynayanlar var. Altını çizerek söylüyorum; sendikalar, odalar, borsalar, her türlü eleştiriyi serbestçe, özgürce dile getiriyor. Bizim söylediğimiz eleştiri olsun, hakaret olmasın. Tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım, iftira bu kadar ucuz olamamalı, olamaz.”Erdoğan’ın sözünü ettiği korgeneralin Ergenekon davasında tutuklanan ve Silivri Cezaevi’ne konulan emekli Korgeneral Engin Alan olduğu iddia edildi. Alan, Sözcü gazetesinden Emin Çölaşan’a 11 Nisan 2010’da verdiği röportajda, “Bana vali aracılığı ile haber gönderiyor, 2 saat geç gelecekmiş, ‘töreni geç başlatsınlar’ diyor. Kabul etmedim, ‘emir değişmez’ dedim. O da zamanında gelmek zorunda kaldı. Konuşması bitti. Ayağa kalkmadım, alkışlamadım” demişti. Alan’ın bu olaydan sonra önce görev süresi uzatıldı, daha sonra dakadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiği belirtildi. Halen Silivri Cezaevi’nde bulunan Alan’ı, MHP, İstanbul 1. sıradan milletvekili adayı gösterdi.Emekli Korgeneral Engin Alan’ın askerlik hayatının neredeyse tamamını Özel Kuvvetler içinde ve terörle mücadelede geçirdi. Terörle mücadeledeki tarzı nedeniyle Silahlı Kuvvetler içinde “efsane” isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Alan, Özel Kuvvetler Komutanı olduğu dönemde Abdullah Öcalan’ın 16 Şubat 1999’da Kenya’dan Türkiye’ye getiriliş operasyonunu yönetti. Öcalan’ı ilk sorgulayanlardan biri olan Alan, PKK’nın iki numaralı ismi Şemdin Sakık’ın da Türkiye’ye getirilmesi sürecinde rol oynadı. Alan, 2000’deki YAŞ toplantısında korgeneralliğe yükseltilmiş, 2 yıl sonra da “kolordu” seviyesine çıkarılan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın yeniden başına getirilmişti. Engin Alan, 2005’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı görevini yürütürken emekli edilmişti. Engin Alan, 1999’da dönemin üst düzey bir devlet yetkilisine söylediği, “Yıllar sonra Abdullah Öcalan Ankara’ya gelir, ben İmralı’ya giderim” sözleriyle dikkati çekmişti. Balyoz iddianamesinin ‘7 numaralı sanığı’ olan Engin Alan, MHP’ye katılarak milletvekili adayı oldu.