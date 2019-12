-ERDOĞAN: AVRUPA TARİHİ KARA LEKE ALMIŞTIR SREBRENİTSA (A.A) - 11.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1995 yılındaki Srebrenitsa katliamıyla ilgili olarak, ''Srebrenitsa'da insanlık onuru ağır bir yara almıştır, Balkan tarihi, Avrupa tarihi bir kara leke almıştır'' dedi. Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 15. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, törene katılanları ve Srebrenitsalıları en kalbi duygularıyla selamladığını ifade etti ve ''Selamün aleyküm'' dedi. Srebrenitsa'da 15 yıl önce katledilen ve toplu bir mezara gömülen, bir mezar taşı dahi olmayanları bugün dualarla ebediyete uğurladıklarını belirten Erdoğan, katledilenlere Allah'tan rahmet diledi. Katliam kurbanlarına haklarını helal ettiklerini dile getiren Erdoğan, ''İnşallah onlar da bizlere haklarını helal eder, onlar da bizlerden razı olurlar'' dedi. Erdoğan, katliamda yaşamını yitirenler için ''Hiç şüpheniz olmasın onlar şehittirler. Bizim değerlerimizde onlar ölü değildir, onlar diridirler. Şu anda onlar bizimle beraber bizi dinliyor, bizi izliyorlar'' diye konuştu. Katliam kurbanlarının vatanları, namusları, şerefleri, onurları ve insanlık için hayatlarını verdiğinin ve toplu katliama muhatap olduğunun altını çizen Erdoğan, ''Onlar kanlı, acımasız, kuralsız, vahşi bir savaşta katledildiler'' dedi. Başbakan Erdoğan, katliamda şehit edilenlerin Uluslararası Lahey Adalet Divanı'nın tespitiyle bir soykırıma tabi tutulduğuna da işaret ederek, şöyle konuştu: ''Bratunaç'ta, Karakay'da, Potoçari'de, Miniçi'de, Tuzla yolunda bütün bu çevremizdeki dağlarda sadece birkaç gün içinde yaklaşık 10 bine yakın masum insan, hatta kadınlar, çocuklar, kundaklarında bebekler insanlık dışı yöntemle adeta etnik temizliğe tabi tutuldular. Aradan geçen 15 yıla rağmen bugün bile hala akıbetleri bilinmeyen, mezarları meçhul, bir mezar taşı dahi olmayan binlerce kayıp var. Aradan geçen 15 yıla rağmen oğlunun, kocasının, özellikle az önce burada şahit olduğumuz tabloyla o değerlerini kaybeden bir Boşnak hanımefendinin (Sırbistan Devlet Başkanı) değerli meslektaşım Sayın Tadiç'e gelip onun elini sıkmak suretiyle 'Ben burada beyimi ve iki yavrumu kaybettim' derken takındığı metaneti takdirle anıyorum. Ve bu hanım kardeşimin gözlerinde metanet gördüm, onur gördüm ama nefret ve kin görmedim çünkü o, asaletinin gereğini yerine getiriyordu. Onun için takdir ediyorum, onun için tebrik ediyorum. İşte dünya barışının buna ihtiyacı var, bu annelere ihtiyacı var. Biz şunu biliyoruz, bir insanın ölümü, tüm insanlığın ölümü gibidir. Buna inanarak adımları atıyoruz. Onun için illa barış, illa barış, illa barış diyoruz. Yavrularının yolunu gözleyen, en azından mezarını bilmek isteyen, en azından az önce müze haline getirilen orada gördüğümüz gibi elbisesinden bir parçayı koklamak isteyen nice anneler, nice kadınlar var Srebrenitsa'da. Srebrenitsa'da insanlık onuru ağır bir yara almıştır, Balkan tarihi, Avrupa tarihi bir kara leke almıştır. Srebrenitsa'da güvenli bölge tanımı, uluslararası barış gücü tanımı çok ağır bir darbe almıştır. Evet Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir daha bu acıların yaşanmaması için bu katliamların tekrar edilmemesi için dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir bölgesinde etnik temizlik girişimleri olmaması için Srebrenitsa'yı hafızalarımızdan hiç çıkarmayacak, silinmesine izin vermeyeceğiz.'' -''ÖLEN HER CAN İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜK''- Başbakan Erdoğan, Balkanlar'da yaşanan her çatışmanın, her savaşın ve trajedinin acısını Türkiye'nin de yüreğinde hissettiğini belirterek, Bosna Hersek'te ölen her can için Türkiye'nin 81 ilinde göz yaşı döküldüğünü ve dua edildiğini söyledi. Erdoğan, ''Saraybosna İstanbul'un kardeşidir. Belgrad Ankara'nın dostudur, Zagreb İzmir'in akrabasıdır, Kızılırmak Nehri'nin, Sakarya Nehri'nin, Tuna'nın, Dirina'nın tarihi ortaktır, birdir'' diye konuştu. Her savaşın, çatışmanın ve kavganın kötü olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Ancak kardeşlerin, akrabaların kavgası, ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, hatta ortak bir dili paylaşan dostların kavgası kötünün de ötesinde kötüdür'' dedi. -SIRBİSTAN'IN TARİHİ KARARI- Erdoğan, Sırbistan parlamentosunun Srebrenitsa konusunda aldığı kararın ortak ve barış dolu bir gelecek adına tarihi bir karar olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Cumhurbaşkanı Tadiç'in bugün bir kez daha burada bulunması aydınlık geleceğimiz adına tarihi bir adımdır. Barışı kuracağımız dünya için tarihi bir adımdır. İnanıyorum ki Srebrenitsa insanlık onurunun yitip gittiği yer olduğu kadar insanlık onurunun yeniden yeşerdiği, barışın, dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın adeta gümüş gibi parladığı yer olacaktır. Türkiye olarak, Balkanların refahı, istikrarı, huzuru ve barışı için çalıştık, çalışıyoruz. Daha da gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Bosna Hersek de gayretle çalışacaktır. İnanıyorum ki Sırbistan da Hırvatistan da Avrupa ve uluslararası toplum da barışın bozulmayacak şekilde pekişmesi için gayretle çalışmaya devam edecektir. Bir kez daha Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eyleye diyorum. Mekanları inşallah cennet olsun diyorum.'' Konuşmamı yeni öğrendiğim bir dörtlükle bitireyim diyen Erdoğan, ''Kanlı topraklar üzerine kurduğum canım Bosnam benim/Sana iki gözüm gibi bakacağım/çünkü ben senin oğlunum'' dedi.