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"Erdoğan, Atatürk'ü geçti; modern Türkiye'nin en uzun süre görevde kalan lideri oldu"

Cumhurbaşkanı, başbakanlık dönemi de değerlendirildiğinde Türkiye yönetiminde Atatürk'ten daha uzun süre geçirdi

27 Mart 2018 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönem de hesaba katıldığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü geçerek, modern Türkiye’nin en uzun süre görevde kalan lideri olduğu kaydedildi.

The Economist’in Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan (ilk olarak başbakan ve şimdi de cumhurbaşkanı olarak görevde 5492 gün), modern Türkiye’nin en uzun görev yapan lideri olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü (5491) geçti" ifadelerini kullandı. 

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