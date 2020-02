"Erdoğan, Atatürk'ü geçti; modern Türkiye'nin en uzun süre görevde kalan lideri oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönem de hesaba katıldığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü geçerek, modern Türkiye’nin en uzun süre görevde kalan lideri olduğu kaydedildi.

The Economist’in Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan (ilk olarak başbakan ve şimdi de cumhurbaşkanı olarak görevde 5492 gün), modern Türkiye’nin en uzun görev yapan lideri olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü (5491) geçti" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdogan (5492 days in office, first as PM and now as president) has just passed Mustafa Kemal Ataturk (5491) as the longest-serving leader in Turkey’s modern history.