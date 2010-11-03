-ERDOĞAN: ATA YADİGARLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ PRİZREN (A.A) - 03.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan'daki ilk Türk yazıtlarından Saraybosna'daki ata yadigarlarına, Makedonya'daki camilerimizden Kudüs'teki mezarlıklarımıza kadar nerede bize ait bir iz varsa onu dünya kültür mirasına kazandırmanın mücadelesini veriyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Şadırvan Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Kosova'nın, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu, Prizren'in de Kosova ve dünyada güzellikleriyle, tarihiyle, kültürel mirasıyla farklı bir yerde durduğunu söyledi. Prizren'in hoşgörü ortamıyla, birlikte yaşama kültürüyle tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade eden Erdoğan, dünyada farklılıkların bir arada nasıl yaşayacağını görmek isteyenlerin Kosova'ya, Prizren'e gelmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye olarak Kosova'daki kültürel mirasın korunması için çok güzel işlere imza atıldığını anlatan Erdoğan, Türk Kalkınma ve İşbirliği İdaresi Başkanlığının birçok yerde bu mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Başbakan Erdoğan, Türkiye olarak sadece Prizren'de değil, dünyanın her yerinde ata yadigarlarına sahip çıkıp, ecdadın mirasını muhafaza için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı. ''Moğolistan'daki ilk Türk yazıtlarından Saraybosna'daki ata yadigarlarına, Makedonya'daki camilerimizden Kudüs'teki mezarlıklarımıza kadar nerede bize ait bir iz varsa onu dünya kültür mirasına kazandırmanın mücadelesini veriyoruz'' diyen Erdoğan, tüm bu eserlerin kültürel mirasın, insanlığın ortak mirası olduğuna inandıklarını kaydetti. Kosova'nın tamamında ortak tarihi yansıtan 250'ye yakın tarihi eser bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu eserlerin Kosova ile Türkiye'nin kardeşliğini, kadim dostluğu, ortak tarihi, dayanışmayı temsil ettiğini belirtti. Kosova Devleti'ne, Kosova makamlarına, Başbakan Taçi'ye insanlığın ortak mirasına verdikleri değerden dolayı teşekkür eden Erdoğan, şöyle dedi: ''Prizren şehrinin önümüzdeki dönemde genç ve dinamik nüfusuyla Kosova'nın ekonomik kalkınmasının itici gücü olacağına inanıyorum. Tabiatıyla bu durumun ortaya çıkmasında tüm ebeveynlere, anne-babalara önemli görevler düşüyor. Lütfen çocuklarınızı okutun, lütfen özellikle kız çocuklarınızı okutun. Şu anda Prizren'in bir bilim şehri olabilmesi için Avrupa standartlarında modern bir üniversitenin kurulması için hazırlıklar yapılıyor. Kosova Devleti'nin bu girişimine biz de TİKA aracılığıyla gereken desteği sağlayacağız.'' -ERDOĞAN COŞKUYLA KARŞILANDI- Başbakan Erdoğan, Prizren'de büyük coşkuyla karşılandı. Caddeler Türk bayraklarıyla donatılırken, Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve ''Kosova'ya Hoşgeldiniz'' yazan bilboardlar da dikkat çekti. Güzergah boyunca vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Şadırvan Meydanı'nda coşkulu bir kalabalığa hitap eden Erdoğan'ın sözleri, ''Kosova sizinle gurur duyuyor'', ''Erdoğan, Erdoğan'' sloganlarıyla kesildi.