Erdoğan: Asla intikam peşinde olmadık, yargı görevini yapıyor

Başbakan Erdoğan, 28 Şubat soruşturmasına ilişkin olarak CHP'den gelen ''intikam alıyorlar'' eleştirilerine ''Biz hiçbir zaman intikam ve hesaplaşmanın peşinde olmadık. Yargı şu andan görevini yapıyor.'' dedi. Erdoğan sözlerine ''Türkiye artık sabah erken kalkanın darbe yapacağı bir ülke değil'' şeklinde devam etti.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından önemli satır başları:

- Bazılarım bu ülkede TBMM iradesini, millet egemenliğini tanımadı. Ne dediler “egemenlik bizimdir” dediler tankları yürüttüler. Bunlar millerin iradesini her zaman küçümsediler. CHP son seçimlerden önce zihniyeti neydi, “Ordu göreve” diyorlardı. Sizin demokrasiyle ne alakanız var.

- Türkiye artık sabah erken kalkanın darbe yapacağı bir ülke değil.

- Bizi eleştirenler önce kendilerini hesaba çekmelidir. Biz hiçbir zaman intikam ve hesaplaşmanın peşinde olmadık. Yargı şu andan görevini yapıyor.

- 27 Mayıs’ta hükümet devrildi başbakan ve iki arkadaşı idam edildi. ama onlar milletin nezdinde asla ölmediler. Menderes’i, Zorlu’yı, Polatkan’ı kimse unutmuyor. Ama onların idamına hükmedenleri bu millet hiç hatırlamıyor. Çünkü onlar siliktiler.

- En son 28 Şubat 1997’de millet iradesiyle teşekkül etmiş hükümet görevden uzaklaştırıldı. Türkiye ekonomisi onlarca yıl geriye gitti. İnsanlar takip edildi, fişlendi, işlerinden edildi.

- Benim başbakanlığım döneminde bir yere atadığım genel müdürünü evine gidiliyor. Nasıl biri, evine kimler gelip gidiyor ona bakılıyor. Bunlar yapıldı. Şu 9 buçuk yıllık süreç içinde. Ama hamdolsun son iki üç yıl içinde bunlardan da kurtulduk.

- Millet iradesine ihanet edenler aradan 15 yıl da geçse, 30 yıl da geçse mahkeme karşısında hesabını verir.