Erdoğan: Asla intikam peşinde olmadık, yargı görevini yapıyor

Başbakan Erdoğan, 28 Şubat soruşturmasına ilişkin olarak CHP'den gelen ''intikam alıyorlar'' eleştirilerine ''Biz hiçbir zaman intikam ve hesaplaşmanın peşinde olmadık. Yargı şu andan görevini yapıyor.'' dedi. Erdoğan sözlerine ''Türkiye artık sabah erken kalkanın darbe yapacağı bir ülke değil'' şeklinde devam etti.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından önemli satır başları:

- Bazılarım bu ülkede TBMM iradesini, millet egemenliğini tanımadı. Ne dediler “egemenlik bizimdir” dediler tankları yürüttüler. Bunlar millerin iradesini her zaman küçümsediler. CHP son seçimlerden önce zihniyeti neydi, “Ordu göreve” diyorlardı. Sizin demokrasiyle ne alakanız var.

- Türkiye artık sabah erken kalkanın darbe yapacağı bir ülke değil.

- Bizi eleştirenler önce kendilerini hesaba çekmelidir. Biz hiçbir zaman intikam ve hesaplaşmanın peşinde olmadık. Yargı şu andan görevini yapıyor.

- 27 Mayıs’ta hükümet devrildi başbakan ve iki arkadaşı idam edildi. ama onlar milletin nezdinde asla ölmediler. Menderes’i, Zorlu’yı, Polatkan’ı kimse unutmuyor. Ama onların idamına hükmedenleri bu millet hiç hatırlamıyor. Çünkü onlar siliktiler.

- En son 28 Şubat 1997’de millet iradesiyle teşekkül etmiş hükümet görevden uzaklaştırıldı. Türkiye ekonomisi onlarca yıl geriye gitti. İnsanlar takip edildi, fişlendi, işlerinden edildi.

- Benim başbakanlığım döneminde bir yere atadığım genel müdürünü evine gidiliyor. Nasıl biri, evine kimler gelip gidiyor ona bakılıyor. Bunlar yapıldı. Şu 9 buçuk yıllık süreç içinde. Ama hamdolsun son iki üç yıl içinde bunlardan da kurtulduk.

- Millet iradesine ihanet edenler aradan 15 yıl da geçse, 30 yıl da geçse mahkeme karşısında hesabını verir.

'Siyasetin üzerindeki kara bulutlar'

Bu ülkede, siyasetin on yıllar boyunca vesayet altında olduğunu belirten Erdoğan, siyasetin üzerinde her zaman kara bulutların dolaştığını, siyaset dışı güçlerin, siyaset dışı odakların, millet iradesinin değil, kendi iradelerinin egemen olması için, siyasetin üzerinde her zaman gölge ettiğini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bazıları bu ülkede millet iradesini tanımadı. Bazıları bu ülkede

TBMM'nin iradesini tanımadı. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal'i tanımadı. Parlamentoda 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazıyor. Altında Gazinin imzası var tanımadılar. Ne dediler? 'Egemenlik bizimdir' dediler ve tankları yürüttüler. Bazıları, hükümetlerin, seçimle gelmiş, millet iradesiyle teşekkül etmiş hükümetlerin iradesini tanımadı. Bunlar, milleti her zaman küçümsediler.

'Ordu göreve' diyorlardı'

Bunlar, millet iradesini, milletin tercihlerini her zaman küçümsediler. Milletin seçimlerle işbaşına getirdiği ve silah zoruyla, baskıyla, komployla, provokasyonla görevden uzaklaştırdılar. İşte bu anamuhalefetin zihniyeti CHP, son seçimlerden önce çağrısı neydi? 'Ordu göreve' diyordu. 'Ordu göreve' diyenlerin içinde bugün demokrasi kahramanı kesilenlerin bir çoğu var. Ne demokrasisi. Sizin demokrasi ile ne alakanız var.

Şu anda bizi birçok şeyle eleştirenler önce Anıtkabir'e yürüyüp, 'ordu göreve' diyenler, kendinizi bir hesaba çekin bakalım. Biz hiçbir zaman bir intikamın, bir hesaplaşmanın peşinde olmadık. Dedik ki; hak tecelli edecektir. Yargı şu anda görevini yapıyor. 27 Mayıs 1960'da, milletin iradesiyle işbaşına gelmiş hükümet devrildi, Başbakan ve 2 arkadaşı idam edildi. Ne oldu? Ama onlar milletin nezdinde asla ölmediler."

Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı kimsenin unutmadığını dile getiren Erdoğan, ama onların idamına hükmedenleri bu milletin hiç hatırlamadığını söyledi.

Erdoğan, "Niye? Çünkü onlar siliktiler" dedi.

12 Mart 1971'de, aynı şekilde milletin yetki verdiği hükümete müdahale edildiğini belirten Erdoğan, "12 Eylül 1980'de, bu kez yine demokrasi askıya alındı, yine millet iradesi tankların altında çiğnendi" şeklinde konuştu.

'İntikam duygusuyla değil'

Erdoğan, ne 12 Eylül'ün, ne 28 Şubat'ın, ne de diğer müdahalelerin, intikam duygusuyla değil, milli irade adına, millet adına sorgulandığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu sorgulamalar AK Parti için değil, millet için, Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için, CHP'nin, MHP'nin de iyiliği düşünülerek yapılıyor. Şimdi biz, bütün darbelerle ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili başkanlığa teklifimizi verdik. Biz bu konularda kararlıyız. Türkiye'de bir daha bunların yaşanmasını istemiyoruz. Türkiye'nin istikbali bir daha karartılmasın diye bu yargılamalar yapılıyor."

'Taksim Meydanı'nda bir anır bakalım'

AK Parti iktidarının, on yıllar boyunca Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine, sosyal hayata musallat olan kronik enflasyonu ortadan kaldırdığını ifade eden Erdoğan, "Biz ne dedik? 6 sıfırı kaldıracağız dedik. Ne dediler? yapamazsınız. Hatta 'Taksim Meydanı'na çıkar eşek gibi anırırım' diyenler oldu. Hatta köşe yazarlarından bu şekilde diyenler oldu. Şu anda utanmadan, sıkılmadan hala bu iktidara saldırıyor. Önce sen çık Taksim Meydanı'nda bir anır bakalım, görelim. 6 sıfır gitti enflasyon patladı mı? Tam aksine çatladı. Tam aksine düştü ve tek haneli rakama düştü. Paramız kişilik kazandı" dedi.