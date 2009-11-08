Erdoğan: Askeri yargı, Adli Tıp raporunu esas almalı



Programda "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesiyle ilgili Orgeneral İlker Başbuğ’la aralarında güven sorunu olmadığını söyleyen Erdoğan, TSK’nın “Belgeyi 3 kez istedik, fotokopisi geldi” açıklamasına “Asker Yargı, Adli Tıp Raporu’nu esas almalı. Kilidi ıslak imza çözecek” yanıtını verdi.



10 KASIM MATEM GÜNÜ DEĞİL

Başbakan Erdoğan, 10 Kasım'ın matem günü olmadığını ve demokratik açılımın TBMM'de 10 Kasım'da görüşülecek olmasının Atatürk'ün anlayışına uygun olduğunu belirtti.

- Bir defa siz bir legal örgüt olduğunu bilmelisiniz. Biz illegal bir şahsı hiçbir zaman muhatap almayız. DTP Türkiye partisi olmalıdır. Belli bir bölgenin partisi olmaktan çıkmalıdır. Türkiye’de 80 vilayetten milletvekili çıkarmış bir Ak Parti, bununla biz bir şeyi ortaya koyuyoruz, Ak Parti Türkiye’nin partisi.

- Fakat DTP, PKK’yla bu iletişimi sürdürüyor. Ama onlara demokratikleşme sürecine katkı sağlamak yok, tam aksine İmralı’yı muhatap alsınlar. Böyle şey olur mu? Nasıl konuşulur? Böyle saçmalık olur mu? Bunu söylemek onların nerede olduğunu gösteriyor.

- Biz terörle mücadele asla taviz vermeyeceğiz. Ama ne var? Bu işin sadece güvenlik boyutu yok. Bunun psikolojik, ekonomik, sosyolojik boyutu var.

"DARFUR'DA SOYKIRIM TESPİT EDEMEDİK"

- Bir kere davet bizim davetimiz değil, İslam Konferansı Örgütü’nün daveti. Ben Darfur’a da gittim. Orada böyle bir soykırım tespitini biz yapamadık. Afrika ülkeleri de buna katılmıyorlar. Şu anda BM’nin de Türkiye’ye yönelik herhangi bir yazısı yok.

- Bunlar tabi medyada çok farklı şekilde yer alıyor. Ama Gazze durumu çok çok farklı. Burada 1500 insan öldürülmüş, fosfor bombaları kullanılmış, 5000 insan yaralanmış. Ben Darfur’a giderken öbür taraftan ben Gürcistan’da da en aktif rolü oynadım, çözüm için gayret sarf ettim. Biz sıkıntılı bölgelere aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz.

- Yardım kararının üzerinden 9 ay geçti ama hala yardım yapılmadı. Oradaki okul hastanedeki yıkımlar aynı şekilde durmaktadır. Gıda ve ilaç konusunda içeriye çok zor yardım girebiliyor. Durum içler acısı devam ediyor. Bir Müslüman soykırım yapamaz. Varsa böyle bir şey rahatlıkla söyleriz. Türkiye’nin bu noktada özgüveni var ve bu konudaki rahatlığımızı Ban Ki Moon’a da açıkladım.



İŞSİZLİKLE MÜCADELE

- Türkiye işsizlikte Avrupa, Uzakdoğu ülkeleriyle müzakere edilirse iyi bir noktada. İspanya’da işsizlik 19. ABD’ye bakıyorsunuz yüzde 9’a ulaştı. Japonya’ya bakıyorsunuz 9.

- Şimdi yeni bir şeyimiz var, son çeyrekte büyüme tekrar başlıyor. Önümüzdeki yıl ise, biz ABD’nin yakaladığını yakalayacağız.

- Şimdi işsizlikte bizim bir handikabımız var. Artık Türkiye teknoloji bir istihdama gidiyor. Bunun için emekte kalite arıyor, maliyeti düşürecek teknolojik yatırımlar artıyor. Bu da istihdamı zorlaştırıyor. Onun için çok daha yoğun bir şekilde onu devam ettireceğiz. Çok farklı alanlar yaratmanın gayreti içerisinde olacağız. Eğitim ve hizmet sektörü. Hizmet sektörünü artırırsak buradaki istihdam çok daha fazla olacaktır.

- Turizmde atılmış adımlar bunun örneğidir. 7 yıl önce Türkiye’ye gelen turist sayısı 1

milyonken, şimdi 26 milyon turiste çıktı.