-ERDOĞAN ASKERİ GEMİYİ DENİZE İNDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle askeri gemilerin Türkiye'de inşası konusunda dışa bağımlılığın artık tamamen ortadan kalktığını bildirdi. FURTRANS Grubu tarafından inşa edilen Ç-151 süratli amfibi gemisini denize indirme töreni, Tuzla'daki Anadolu Deniz İnşaat Kızakları (ADİK) tersanesinde yapıldı. Törende konuşan Erdoğan, suya indirilecek süratli amfibi gemisinin ''ülkeye, millete, en önemlisi de ülkenin huzur ve barışı adına hayırlı olması'' temennisinde bulundu. Bugün Türkiye adına büyük bir heyecan ve aynı zamanda büyük bir gururun hep birlikte yaşandığını belirten Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının etkinliğini ve caydırıcılığını artıracak süratli amfibi gemi projesi kapsamında, inşası tamamlanan ilk geminin suya indirileceğini söyledi. ADİK tersanesinde inşa edilen çıkartma gemilerinin tamamının Türk mühendisler tarafından tasarlandığını anlatan Erdoğan, gemilerin silah atış kontrol sistemlerinin de yine milli savunma sanayi kuruluşlarından ASELSAN tarafından geliştirilerek gemilere entegre edildiğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, bütün bunların askeri gemi inşa sanayisinde gelinen başarı seviyesini ortaya koyduğunu, gözler önüne serdiğini dile getiren Erdoğan şöyle konuştu: ''Ocak ayında ilk kaynağı yapılan geminin 7 ay gibi kısa süre içinde denize indirilme aşamasına ulaşmış olması da tersane sektörümüzün gurur verici bir başarıdır. Ülkemiz tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Süratli amfibi gemi projesi kapsamında, ulaşılması hedeflenen yüzde 75'e varan yerli katkı oranı, sadece tersanecilikte değil, savunma sanayisinde de Türkiye'nin artık çok farklı bir konuma yükseldiğinin işaretidir. Dikkatinizi çekiyorum; denize indirme törenini yaptığımız bu gemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yerli çözümler üretmek suretiyle kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayan bir yaklaşımın da ürünüdür. Ülkemiz sanayisine, mühendis ve teknisyenlerine duyduğumuz güvenin karşılıksız olmadığını bugün karşımızda olan eser ile görüyoruz. Başkanlığını yaptığım Savunma Sanayi İcra Komitesi kararları ile büyük hedefler öngörerek başlattığımız projeler de birer birer meyvelerini vermeye başladı.'' -''ÜRÜNLERİMİZ ULUSLARARASI ALANDA REKABET EDİYOR''- Başbakan Erdoğan, süratli amfibi gemiler gibi, TSK'nın ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji ürünü çok sayıda teçhizatın, artık milli tasarım ve üretim projeleri ile tedarik edilebildiğini ifade ederek, ''Savunma sanayisi ürünlerimiz, artık uluslararası alanda rekabet edebilir seviyelere ulaşıyor. Savunma sanayimiz, 2002 yılında TSK'nın ihtiyaçlarının sadece yüzde 25'ini karşılayabiliyordu. 2009 sonunda bunu yüzde 46'ya çıkardık, bu yıl sonunda da inşallah savunma ihtiyaçlarımızın yüzde 50'si Türkiye'den, Türkiye'deki firmalarımızdan karşılanıyor olacak'' diye konuştu. Savunma sanayisinin cirosunun 2002 yılında 1 milyar dolarken, 2009 sonunda 2,4 milyar doları yakaladığını kaydeden Erdoğan, 2010 sonunda da 3 milyar dolar hedefine doğru koşulduğunu bildirdi. Savunma sanayisinde ihracatın da ciddi ivme kazanmaya başladığını, 240 milyon dolardan 832 milyon dolara çıktığını, 2011'de hedefin 1 milyar dolar olacağını kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türkiye, ilk kez kendi milli piyade tüfeğini tasarladı, 2011'de seri üretime geçiyoruz. Artık askerlerimiz, kendi ürettiğimiz silahları taşıyacaklar. Bütün alt sistemleri ile birlikte ilk defa ülkemiz, tank üretimine başladı. 'Altay' adını verdiğimiz kendi tanklarımızın prototip üretimini şu anda yapıyoruz. Yine tamamen kendi imalatımız olan, milli imalat olan, 'Anka' adını verdiğimiz insansız hava aracının prototip üretimine başladık. 'Atak' adı altında ilk milli helikopterlerimizin üretimine başladık. Bunların da test uçuşlarını bu yıl yapıyoruz. 'Göktürk' adını verdiğimiz Türk mühendislerince yapılan istihbarat uydumuzun çalışmaları devam ediyor. Bunu da inşallah 2012'de uzaya fırlatıyoruz. Bu çerçevede, büyük bir mutlulukla milletimize müjdelemek isterim ki; özellikle askeri gemilerin ülkemizde inşası konusunda dışa bağımlılığımız artık tamamen ortadan kalkmış bulunuyor.'' Erdoğan, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kurumlara, mühendislere, işçilere, alın teri döken herkese takdir ve teşekkürlerini sundu.