Erdoğan: Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır

Başbakan Erdoğan, "Mesele aşık olmak. Aşk öyle sıradan, basit bir olay değil. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır, mesele budur. Biz vatanımızı öyle seviyoruz, milletimiz öyle seviyoruz ve sizde yok oluyoruz, olacağız" diye konuştu.



Asırlık bir beklentiyi, hayata geçirecek ilk adımı atıklarını belirten, Başbakan Erdoğan, "Az önce bakanım ifade etti. Mesele aşık olmak. Aşk bu çok önemli bir şey. Aşk öyle sıradan, basit bir olay değil. Erkeğin kadınla bir araya gelmesi değil. Aşkı böyle tanımlarsan çözemezsin. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır, mesele budur. Biz vatanımızı öyle seviyoruz, milletimiz öyle seviyoruz ve sizde yok oluyoruz, olacağız. Dağı delersin ama dağı Ferhat deler. Öyle sıradan kişiler delemez ve biz Ferhat olmaya azmettik. İşte karşınıza da çıktık. Onun için vuracağız dağlara çoğu gitti azı kaldı diyeceğiz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, ''Bugün sadece Rize'miz değil, bütün Karadeniz'imiz, Türkiye'miz ve bölgemiz için önemli bir temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Asırlık bir beklentiyi, nesillerin umudunu, heyecanını bu bölgede yaşayan herkesin yüreğini saran bir projeyi, Ovit Tüneli'ni hayata geçirecek ilk adımı işte bugün burada hep beraber atıklarını belirten, Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''Aslında ben bildiğiniz gibi temel atma törenlerine gitmem, açılış törenlerine katılırım. Ama bu tören anlamlı olduğu için bunun temel atmasında da birlikte, beraber olmayı özelikle arzu ettim. Bu temele ilgili çalışmaları temel atma seviyesine kadar getiren tüm kurumlarımızı, bakan ve bakanlığınızın mensuplarını, özelikle tebrik ediyorum. Tünelin yapım işini üstlenen yüklenici firma Makyol'a başarılar diliyorum. Tünelin inşasında görev alacak bütün mimar mühendislerimizi işçilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Temelini atacağımız Ovit Tüneli'nin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını cenabı Alah'tan niyaz ediyorum.''

Ovit Tüneli temel atma töreninin Başbakanlığı dönemindeki istisnai temellerden bir tanesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

''Çünkü bu temelini atacağımız proje sıradan bir ulaştırma projesi, yol satma projesi değil, Ovit Tüneli Rize'yi ve bütün Karadeniz'i, Kuzey Kafkasya'yı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya oradan Orta Asya ve İran'a bağlayacak önemli bir ulaşım güzergahının en kritik geçişini oluşturuyor. Karadeniz Sahil Yolu'nu İkizdere üzerinden İspir'e oradan da Erzurum'a bağlayacak bu önemli ulaşım güzergahı ticaretten turizme kadar her alanda bölgenin potansiyelini harekete geçirecek stratejik bir projedir. Bu güzergah Karadeniz'i Erzurum'a bağlayan diğer alternatif yollara, onlarla mukayese ettiğimizde Ovit Dağı geçişi yılın büyük bölümünde kar ve çığ tehlikesi sebebiyle kapalı kalmasından dolayı etkin şekilde kullanılamıyor olmasından dolayı bu çok büyük önem arz ediyor.''

Başbakan Erdoğan, bu güzergahın verimli şekilde kullanılabilmesi için Ovit Dağı'na bir tünel açılması fikrinin kendi fikirleri olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

''Sayın bakanımın söylediği gibi 1880'li yıllarda, yani Sultan İkinci Abdülhamit'in döneminde, Ovit Dağı'nın bir tünelle geçilmesi konusunda düşünce ve proje taslakları var. Fakat bugüne kadar bu düşünce bir türlü hayata geçirilemedi. Gelen iktidarlar hep söz verdi ama sözlerini tutmadılar. Adım atmadılar. Sultan İkinci Abdülhamit döneminde başlayan 132 yılık bu projeyi hayata geçirmek her zaman olduğu gibi bize nasip oldu.

Yine bakanım anlattı ben anlatmayacağım, Karadeniz Sahil Yolu ile ilgili yaklaşık 20 yıl meşgul ettiler. Ne yaptılar 20 yılda yüzde 35. Biz geldik 4,5 yılda yüzde 65'ini bitirdik. Aramızdaki fark bu ve biz söz veririz yaparız, yapamayacağımızın sözünü de vermeyiz. Onun için yola çıkarken bir şey söyledik. Ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız.''

''Yolsuzlukların içerisinde yüzen iktidarlar bu ülkeye ne yazık ki hizmet götüremediler'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

''Personelin maaşını ödeyemeyecek iktidar yatırım yapabilir mi? Fakat bizler gördüğünüz gibi hamdolsun dünyada yatırımlar durduğu dönemde biz yatırım yaptık. Avrupa'da yatırımlar durdu, biz yatırımlara devam ettik. Bizim iddiamız neydi, ekonomi, diyorduk ki yatırım sürdüğü müddetçe diri kalır, ayakta kalır. Onun için de istihdam mı istiyorsun. İstihdam yatırım devam ederse büyür. İşte İspanya gibi bir ülke işsizlikte yüzde 22'lere çıktı. Güya bunlar bizim çok çok örnek aldığımız ülkeler. Biz yüzde 14-15'e kadar issizlikte çıktık ama şu anda hamdolsun tekrar yüzde 10'a, 9,5'a kadar düştük, daha da düşeceğiz.

Olay sadece bu değil. Az önce bakanım ifade etti. Mesele aşık olmak. Aşk bu çok önemli bir şey. Aşk öyle sıradan, basit bir olay değil. Erkeğin kadınla bir araya gelmesi değil. Aşkı böyle tanımlarsan çözemezsin. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır, mesele budur. Biz vatanımızı öyle seviyoruz, milletimiz öyle seviyoruz ve sizde yok oluyoruz, olacağız. Dağı delersin ama dağı Ferhat deler. Öyle sıradan kişiler delemez ve biz Ferhat olmaya azmettik. İşte karşınıza da çıktık. Onun için vuracağız dağlara çoğu gitti azı kaldı diyeceğiz.''