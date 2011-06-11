-ERDOĞAN: ASİMİLASYON POLİTİKALARI BİTTİ İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Adamlar, 'Kürt sorunu' diyor. O işi aştık artık. Ret, inkar, asimilasyon politikaları AK Parti iktidarıyla bitti'' dedi. Partisince Tuzla Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Erdoğan, iktidarı döneminde ekonomide yaşanan gelişmeleri anlattı. MHP'yi eleştiren Erdoğan, ''Bunlar, kafatası milliyetçisi, ırkçı, ülkeyi ikiye ayırdılar. Bir tarafta MHP ve diğer tarafta BDP. Biri Türk, biri Kürt milliyetçiliği yapıyor. Biz ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını savunuyoruz. Bizim farkımız bu'' diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu ülkede, parlamentoda sadece bizim grupta 60'ı aşkın Kürt milletvekilim var. BDP'nin kaç milletvekili var? Kabinemde 4 arkadaşım Kürt'tür. Biz de ayrım yok. Valililer içinde Kürt kardeşlerim var. Bu ülkede Kürt cumhurbaşkanı gördük. Bu ülkenin mayasında yok. Bu işi yapanlar bizi bölmek için yapıyorlar. Bu tuzağa gelmeyeceğiz, bu tuzağı biz bozacağız.'' Cumhuriyet tarihinde 6 bin 100 kilometre yol yapılırken, sekiz yılda 13 bin 600 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şimdi çıkıyorlar, 'tilki yetişemediği üzüme koruk' der ya... 'Dersim'de yapılan yollar harekat, güvenlik için yapılmıştı, bu duble yollar da güvenlik, harekat için yapılıyor.' Eline diline dursun be. İnanın şeytanın aklına gelmez bunlar, şeytanın. Biz, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Yol medeniyettir ama yolun medeniyet olduğundan bunların haberi bile yok. Çünkü bunlar aynaya farklı bakıyorlar ve kendi karanlık dünyalarını görüyorlar. Barajlar yapıyoruz. Barajlar için 'güvenlik için yapılan barajlar' diyor. Susuz kalsan 'Sayın Başbakan su yok' diyeceksin. İstanbul'da yıkanamadığınız zaman bağırıyordunuz, şimdi su mu bol geldi? Şimdi bunlar aydınmış, köşe yazarıymış, her yeriniz köşe yazarı olsa ne yazar sizin ya? Bütün bunlardan önce aklıselim sahibi olacaksınız.'' -''İSTANBULLUM ARTIK CHP'YE ASLA PRİM VERMİYOR''- Erdoğan, ''İstanbullum artık CHP'ye asla prim vermiyor. Bu seçimde sandıkta öyle bir ders verelim ki, bu dersle CHP bir daha belini doğrultamasın İstanbul'da'' dedi. İstanbul'a iki yeni kent kuracaklarını, depreme dayanıklı olmayan konutları yıkacaklarını ve kurulacak modern şehirlere vatandaşları mağdur etmeden yerleştireceklerini anlatan Erdoğan, kiraya çıkmak isteyenlere de öneriler sunacaklarını belirtti. Başbakan Erdoğan, ''Endişem var, Allah göstermesin tehlikeli deprem yaşar da bunun altında benim İstanbul'da yaşayan kardeşlerim kalırsa bunun hesabını gerek size gerek Allah'a nasıl veririz? Onun için bu adımı atmamız lazım'' diye konuştu. Kadıköy-Kartal metro hattının Tuzla'ya kadar ulaşacağını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şimdi diyorlar ki 'millet hizmete doydu. Başka şey isteniyor.' Ne istiyorlar onu söylesinler. Biz hizmet etmek için varız. Bunun dışında söylenen, Güneydoğu'da Kürt meselesi. Kürt kardeşimin sorunu neyse biz onu da çözdük. OHAL'i kaldırdık, çekiç gücü gönderdik, ana dilde kurs açtık. Bunlar tek millet olmayı kabullenmiyorlar. Buna asimilasyon diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan niye rahatsız oluyorsun? Sen Kürt olarak saygın ol, Türk Türk olarak, Laz Laz olarak saygın olsun ama çatı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olsun. Bundan rahatsız olma. Benim bayrağımdan niye rahatsız oluyorsun? CHP Hakkari'de BDP'lilerin eline Türk bayrağı veremedi, CHP bayrağını verdi. Bu kadar konuştum, bana verdiği yanıt şu: 'Bayrak üzerinden siyaset yapıyor' diyor. Ben bayrağımı savunmayacağım da sana mı bırakacağım? Ben biliyorum, benim CHP'li vatandaşım Türk bayrağını eline almaktan sıkılmaz, utanmaz. Alır Türk bayrağını sahiplenir ama Kılıçdaroğlu senin bir rahatsızlığın var. Çünkü sen orada BDP ile gizli sözleşme yaptın, geldin, eline CHP bayrağını verdin ama Türk bayrağını veremedin. Çünkü BDP'li eline Türk bayrağı almaz. Adam belediyenin kapısında Türk bayrağı dalgalanmasını hazmedemiyor, burada sıkıntı var. Biz ise aslanlar gibi 81 vilayetin tamamında bayrağımızla gurur duyuyoruz. Tek millet olmakla onur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla iftihar ediyoruz. Gereken dersi benim Kürt kardeşlerim sandıkta verecektir.'' Erdoğan, yarın oy kullanılacağını anımsatarak, partililerin bugün tüm gün çalışmasını istedi. ''Sandıklarda AK Parti'yi gümbür gümbür çıkarmaya var mıyız'' diye soran Erdoğan, fazla vakit olmadığını, çok koşulması gerektiğini söyledi. Farklı bir Türkiye inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, vatandaştan, parlamentoda Anayasa'yı değiştirecek gücü vermesini istedi.