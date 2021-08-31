Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık İHA’larımız, SİHA’larımız, Akıncı'larımız var; kapılarda dilenci değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Milli Savunma Üniversitemizin yeni yapısı ve kadrosuyla faaliyete geçmesi ile mezun olan teğmenlerimizle TSK artık daha güçlüdür, daha kabiliyetlidir, daha özgüvenlidir. Teğmenlerimize görev yerlerinde başarılar diliyorum. Her alanda reformları kararlılıkla sürdürerek, savunma sanayimizin yelpazesi ve derinliğini artırıp, ordumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi.

İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim milletimiz her dönemde askeri kabiliyetleriyle öne çıkmıştır. Asırlar boyunca adaletle, hakkaniyetle yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu

Bu mübarek orduyu yozlaştırmak ve içten içe çürütmek için çok uğraşıldı, oyunlar düzenlendi"

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek

15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz

Orduyu tarihi misyonundan uzaklaştırmak için oyunlar sergilendi. Bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddine değildir

Her milleti tarih sahnesinde öne çıkaran bir özelliği vardır. Bizim milletimizde her dönemde, teşkilatçılığı ve askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır