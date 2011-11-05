-Erdoğan annesinin ve babasının mezarlarını ziyaret etti İSTANBUL (A.A) -05.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet ve annesi Tenzile Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, oğlu Bilal Erdoğan ve torunu ile Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Başbakan Erdoğan, burada babası Ahmet Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua etti. Karacaahmet Mezarlığı'nda yaklaşık 30 dakika kalan Erdoğan, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yi kabul edeceği Ortaköy'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne geçti.