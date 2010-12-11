T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN ANNE VE BABALARA SESLENDİ MARDİN (A.A)

11 Aralık 2010 15:59

-ERDOĞAN ANNE VE BABALARA SESLENDİ MARDİN (A.A) - 11.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ben Mardinli annelere sesleniyorum:  Anneler, akan kanın durması için yüreğinizi dünden, bugüne ortaya koydunuz, gene koyun. Ben Mardinli babalara sesleniyorum: Acıların sona ermesi için yüreğinizi ortaya koyun. Mardinli kardeşime sesleniyorum: Bu bölgenin talihini değiştirmek için yüreğinizi ortaya koyun. Biz elimizi, bedenimizi, yüreğimizi taşın altına koyduk... Gelin, siz de omuz verin, siz de destek verin aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa edelim'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24