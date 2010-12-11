-ERDOĞAN ANNE VE BABALARA SESLENDİ MARDİN (A.A) - 11.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ben Mardinli annelere sesleniyorum: Anneler, akan kanın durması için yüreğinizi dünden, bugüne ortaya koydunuz, gene koyun. Ben Mardinli babalara sesleniyorum: Acıların sona ermesi için yüreğinizi ortaya koyun. Mardinli kardeşime sesleniyorum: Bu bölgenin talihini değiştirmek için yüreğinizi ortaya koyun. Biz elimizi, bedenimizi, yüreğimizi taşın altına koyduk... Gelin, siz de omuz verin, siz de destek verin aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa edelim'' dedi.