Erdoğan anlattı: Bir günü nasıl geçiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Parlamenterler Birliği'nin yayın organı " Parlamento" dergisine verdiği röportajda, bir gününün nasıl geçtiğini anlattı.

Erdoğan, yoğun çalışma temposuna rağmen fırsat buldukça, evde kondisyon aletleriyle spor yapmaya gayret ettiğini belirterek, "Mevsim itibarıyla, arkadaşlarımla açık havada spor yapmaya da başladım. İmkânlar ölçüsünde spor çalışmalarımı sürdürüyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan, gün içinde fırsat bulabildiği zamanlarda kütüphaneye çekilerek okumak için ayırdığı kitaplarla, dergilerle veya notlarla meşgul olmanın kendisini gerçekten dinlendirdiğini vurguladı. Erdoğan, kütüphane atmosferini daha fazla teneffüs edebilmek için, sohbet mahiyetindeki kimi görüşmelerini de burada yaptığını kaydetti.

İşte Erdoğan'ın anlatımıyla 1 günü...

Erdoğan, röportajında, " Sabah kalkışınızdan akşam yatışınıza kadar bir gününüz nasıl geçiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"-Kahvaltı sırasında haber özetlerine ve gazetelere göz atar, o günkü programıma ilişkin hazırlıklarımı yaparım.

-Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki programlarım genel olarak saat 11.00 gibi başlar. Çalışmalarımın bitiş saati çoğu zaman gece yarısını bulur.

-Son olarak ertesi günün programını gözden geçirir ve istirahate çekilirim.

-Sadece hafta sonlarını, en azından bir kısmını ailemle geçirmeye gayret ediyorum."