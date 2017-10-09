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Dünya

Erdoğan: Ankara’da Büyükelçiliğin böyle bir karar vermesi üzüntü vericidir

Sonat Kerem, Özge Düzgün, Kiev, 9 Ekim, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile Türkiye’nin karşılıklı vizeleri iptal etmesi kararı için “Bu karar her şeyden önce üzüntü vericidir” dedi Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “ Yani Ankara’da büyükelçiliğin böyl

09 Ekim 2017 22:20

Sonat Kerem, Özge Düzgün, Kiev, 9 Ekim, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile Türkiye’nin karşılıklı vizeleri iptal etmesi kararı için “Bu karar her şeyden önce üzüntü vericidir” dedi Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “ Yani Ankara’da büyükelçiliğin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri bakanlığımızın yetkilileri konuyla ilgili duydukları anda gerekli girişimleri yapmak üzere muhataplarını aramıştır. Tabi, bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine ben sadece şunu söyledim, Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini bizim de Amerika’da büyükelçimiz açıklasın dedim”

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