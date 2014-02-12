Erdoğan: 11 yıl boyunca gereksiz münakaşalardan nasıl uzak durduysak...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “11 yıl boyunca gereksiz münakaşaların, gerilimlerden nasıl uzak durup hizmet ürettiysek bugün de yarın da hizmet üretmenin mücadelesini vereceğiz. Şu anda bizi gereksiz tartışmaların içine çekmek isteyenlere sesleniyorum. Boşuna uğraşmayın, bizi yavaşlatamayacaksınız, bizi engelleyemeyeceksiniz, bizi hizmetten alıkoyamayacaksınız. Ne yaparsanız yapın biz vazifemizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Batıkent-Sincan metrosunun açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Meclis Başkanım, değerli dostum İspanya Başbakan’ı Mariano Rajoy, sevgili Ankaralılar hepinizi selamlıyorum. Bugün Ankara için yine tarihi bir günü anı hep birlikte yaşıyoruz. Bu tarihi anı bizimle paylaşan İspanya Başbakanı değerli dostum Rajoy ve heyetine şahsım ve milletim adına yürekten şükranlarımı sunuyor, ülkemize başkentimize hoş geldiniz diyorum.

Özellikle medeniyetler ittifakı projesinde, beraber dünya barışını tesiste mimarı olduğumuz bu adım sebebiyle İspanya ile olan birlikteliğimiz artarak devam ediyor. Şu anda bu projemize dünyada 135 civarında ülke, kurum ve kuruluşlar destek veriyor. Bu ne denli doğru bir yolda olduğumuzu göstermesi bakımından çok önemli. İşte şimdi böyle önemli bir projede de yine İspanya ile beraberiz.

Ankara metrolarını başlatan ve belli bir aşamaya kadar getiren, Ankara Büyükşehir Başkanlığımıza ve Melih Gökçek beye metroyu tamamlayan ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığımıza ve değerli mesai arkadaşım, 11 yıl beraber çalıştığımız Binali Yıldırım beye, şu anda İzmir büyükşehir belediye başkan adayı. İnşallah 30 Mart’tan sonra İzmir’in büyükşehir belediye başkanı olarak İzmirimize de beklenen eserleri üretir. Ve şu anda da Lütfi Elvan beye emeği geçen mimar, mühendis, teknisyenlere tüm işçi kardeşlerime şahsım ülkem ve milletim adına özellikle şükranlarımı ifade ediyorum.

Ankara’da üç koldan ilerleyen metro hatlarından Batıkent – Sincan hatlarını bugün hizmete alıyoruz. Bu hattın 11 ay önce çekilmiş olması bir inancın gayretin neticesidir. İşte azmettiğiniz zaman inandığınız zaman başarılı olursunuz. Biz bunun ispatını yapmış durumdayız. Hayırlı olsun diyoruz. Ve değerli belediye başkanının ifade ettiği gibi Kızılay – Çayyolu hattını 10 ay erken hizmete alıyoruz. Sırada benim de oturduğum Keçiören ilçesine evet, Keçiören metrosu var. onun da çalışmaları devam ediyor. Yıl sonunda inşallah Keçiören metrosunun da test sürüşlerine başlayacak, 2015’te de hizmete alacağız.

Şu anda Ankara’daki raylı sistem uzunluğu 23,5 kilometredir. Bugün buna 15,5 kilometrelik yeni hattı ekliyoruz. Çayyolu ve Keçiören’i açtığımızda uzunluğu 67,5 kilometreye çıkarmış olacağız. Elbette burada durmuyoruz. Yeni projelerin çalışmaları başladı. Kızılay’dan Esenboğa Havalimanı’na giden bir metro. Bunlar bir şeyi ifade ediyor. Biz laf üretmeyiz, icraat üretiriz. İnşallah Ankara’yı ulaşımda da bir Avrupa başkenti konumuna yükseltmiş, ulaşımda da örnek bir şehir haline eriştirmiş olacağız.

'Melih Bey’den bir şey rica ediyorum'

İlk etapta metromuz Batıkent aktarmalı çalışacak. İnşallah kısa zaman zarfında aktarmayı ortadan kaldıracak böylece Kızılay’a direkt olarak ulaşacak ve bu süre 30 dakika veya altına düşmüş olacak. Bakın burada Sincan’dan Kızılay’a ulaşımın geçmişte ne büyük dert mesele olduğunu biliyorsunuz biliyorum. Ben burada belediye başkanımdan bir şeyi özellikle rica edeceğim. Artık bu metro hatları üzerinde istasyon noktalarında muhakkak katlı otoparkları yapalım. Ve bu katlı otoparklarda vatandaşımız gelsin aracını oraya park etsin, ondan sonra hemen raylı sisteme intikal ve yürüyerek gitsin gelsin. Bunu sağlayalım. Diğer büyükşehirlerimizde bu adımlarımızı atacağız. Şu kadar dakika da şuraya ulaşacağım deme şansını yaşayacak. Sizler inşallah bu mutluluğu yaşayacaksınız.

Cumartesi günü bir büyük açılış töreni gerçekleştirdik, 20 kavşak ve yol noktasının açılışını yaptık. Ardından yine İstanbul’da Mecidiyeköy – Mahmutbey hattı, Eyüpsultan’da bu töreni yaptık. Dev bir metro hattının temelini attık. Aynı gün 201 adet erguvan otobüsü hizmete aldık. Bugün de bu metronun açılışını yapıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz.

‘Ankara’ya kapanmadık’

Ankara’ya kapanıp kalan bir hükümet olmadık. Hep yollarda olduk. 11 yıl boyunca bir şeyden özellikle kaçındık, sanal tartışmalarla laf üreterek ülkenin gündemini milletin gündemini ıskalamaktan özenle kaçındık. Ankara’daki devlet dairelerinde kaybolan bir hükümet olmadık. Ankara’ya kapanıp kalan, dışarı çıkamayan diğer 80 vilayete kendisini kapatan bir hükümet olmadık.

11 yıl boyunca gereksiz münakaşaların, gerilimlerden nasıl uzak durup hizmet ürettiysek bugün de yarın da hizmet üretmenin mücadelesini vereceğiz. Şu anda bizi gereksiz tartışmaların içine çekmek isteyenlere sesleniyorum. Boşuna uğraşmayın, bizi yavaşlatamayacaksınız, bizi engelleyemeyeceksiniz, bizi hizmetten alıkoyamayacaksınız. Ne yaparsanız yapın biz vazifemizi yapmaya devam edeceğiz.

Çok enteresan her türlü adımı attık, temel attık. Bir de baktık Ankara’dan Etlik’teki şehir hastanesiyle ilgili yürütmeyi durdurma geldi. Anlamak mümkün değil. bunlarla uğraşmaktan maalesef yolumuza devam etmekte engelleniyoruz. Yeniden bir yasal düzenleme yapacağız hastaneyi yapacağız. Öyle yada böyle milletimize hizmetten bizi alıkoyamayacaksınız, ne yaparsanız yapın. Bütün dozerler kamyonlar şantiyenin içinde duruyor. Yazıktır günahtır. Zerre kadar şu vatana muhabbeti olan bu adımları atmakta herhalde biraz sıkılır.

Biz bütün bu yapılanlara karşı sabrediyoruz. Ama bir taraftan da bu yola devam edeceğiz. Bu ülke çok ihmal edildi. Bu ülkenin önünü çok kestiler. Hızımızı kesmeye çalışıyorlar, kesemeyecekler. İnşallah Kurtuluş savaşını sevk ve idare eden Ankara, yeni Türkiye’nin istiklal mücadelesini de başarılı şekilde yönetecek. Açılışını yaptığımız bu metronun Ankaralılara hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.