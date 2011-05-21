-ERDOĞAN ''ANKARA PROJELERİNİ'' AÇIKLAYACAK ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mayıs'ta Ankara ile ilgili projelerini ve düşüncelerini açıklayacağını belirterek, ''Çünkü siyaset millete hizmet ise bunu söylemek yetmez. Bunun arkasına uygun projeleri, ufuk açan, düzgün projeleri de koymamız lazım'' dedi. Ankara metrosu Sincan-Fatih durağı elektromekanik inşaatı devir teslim töreni, Fatih metro durağında yapıldı. Törene, Bakan Çiçek, Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bürokratlar ve yüklenici firma temsilcileri katıldı. Başbakan Yardımcısı Çiçek, yaptığı konuşmada, Ankaralıların bugün çok önemli bir olaya tanıklık ettiğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ancak gücü yetmediği için geçen yıl Temmuz'da Ulaştırma Bakanlığına devredilen metro inşaatları konusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kapusuz'un büyük emeği bulunduğunu ifade eden Çiçek, vatandaşın bu konuda bundan sonraki muhatabının Ulaştırma Bakanlığı olduğunu belirtti. Belediyenin metro inşaatları için 800 milyonu aşan harcama yaptığını anımsatan Çiçek, ''Ulaştırma Bakanlığına güveniyoruz. Son sekiz yılda ulaştırma alanında ne büyük hizmetler yaptığını biliyoruz. Bunu da yapacağına inanıyoruz'' diye konuştu. Ankara'daki metro inşaatlarının iki senede tamamlanacağını belirten Çiçek, özellikle Sincan'ın çok uzun süredir metro beklentisi içinde olduğunu dile getirdi. DSİ'nin, 350 milyon liralık bir projeyle Gerede suyunu Çamlıdere Barajı'na taşıyacağını bildiren Çiçek, ''Metrolar için 3 milyar lira harcanacak. Ankara bu harcamayı hak ediyor'' ifadesini kullandı. Ankara'nın son sekiz buçuk yılda siyasi olarak marka bir şehir haline geldiğini, kararlarının ve düşüncelerinin herkesçe merak edildiğini belirten Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sayın Başbakanımız, 25 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de Ankara ile ilgili projelerimizi, düşüncelerimizi açıklayacak; biz Ankara'yı nasıl görmek istiyoruz, ne yaptık, ne yapacağız. Çünkü siyaset millete hizmet ise bunu söylemek yetmez. Bunun arkasına uygun projeleri, ufuk açan, düzgün projeleri de koymamız lazım. Dolayısıyla 25 Mayıs tarihi saat 11.00, aynı burada olduğu gibi hepinizin şahitlik edeceği güzel bir gün olacak, anlamlı bir töreni de orada gerçekleştirmiş olacağız. Bunun en önemli ayaklarından biri de bu metro projeleridir.'' -''İHALE İLANI GELECEK HAFTA''- Ulaştırma Bakanı Soluk, bakanlığın kanuni değişiklikle Ankara ve İstanbul'daki yarım kalan metro inşaatlarını devraldığını anımsatarak, metroları tamamlayıp işletilmesi için belediyelere teslim edeceklerini anlattı. Metronun büyük bir iş olduğunu ve Ankaralılar için önemini bildiklerini ifade eden Soluk, ''Ankara'daki metro ihalelerine çıkmak için 18 Mayıs'ta Kamu İhale Kurumu'na başvuruda bulunduk. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta ihale ilanı çıkmış olacak'' dedi. Metroların fiziki ilerlemelerine göre teslim edileceğini belirten Soluk, ''Sincanlılara müjdeyi vereyim; ilk teslim edilecek hat, Sincan hattı olacak'' diye konuştu. Ankara'daki tüm metroların 2 yıl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Soluk, Türkiye'nin seçimlere değil, nesillere yatırım yaptığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek de Ankara'da ilk başladıkları hat olmasına rağmen ekonomik imkansızlık nedeniyle Sincan metrosunun hizmete sunulamadığını ifade etti. Sincan hattına belediye olarak 216 milyon lira yatırım yaptıklarını bildiren Gökçek, metronun kaba inşaatının yüzde 72'sini tamamladıklarını söyledi. Hattın 15 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 175 milyon avroluk elektromekanik inşaatı ihalesini Alarko ve Ansaldo ortak girişiminin kazandığını anlatan Gökçek, Sincan'da en geç 2 yıl içerisinde metronun hizmete gireceğini belirtti.