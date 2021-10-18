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Erdoğan Angola’da

18 Ekim 2021 00:51

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Angola’nın başkenti Luanda’ya gitti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.

 

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