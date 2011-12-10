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Erdoğan ameliyattan sonra evinden ilk kez çıktı

Başbakan Erdoğan, geçirdiği ameliyat sonrası ilk kez evinden çıktı

10 Aralık 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ameliyat sonrası ilk kez evinden çıktı. Erdoğan, saat 11.15 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine gitti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği ameliyat sonrası ilk kez evinden çıktı. Erdoğan, saat 11.15 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.

Erdoğan, 26 Kasım cumartesi günü Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sindirim sistemi ameliyatı olmuştu. Başbakan Erdoğan, taburcu olduğu 29 Kasım Salı gününden itibaren de Üsküdar Kısıklı'daki evinde dinleniyordu.


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