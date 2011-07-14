-ERDOĞAN: AMAÇ APAÇIK ORTADA ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki terör saldırısında 13 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak, ''Bu eylemlerin ve arkasındaki güçlerin amacı apaçık ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti, diğer bütün sıkıntıları gibi, terör sorununun da üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahiptir'' dedi. Başbakan Erdoğan, Diyarbakır'da teröristlere karşı yürütülen operasyonda 13 askerin şehit düşmesi nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında, Diyarbakır'da teröristlere karşı yürütülen operasyonda 13 askerin şehit düşmesi ve 7 askerin yaralanmasının milletçe derin bir teessür ve üzüntüye neden olduğunu ifade etti. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için canlarını vererek şehitlik mertebesine ulaşan askerlerimizin, yine bu uğurda gece-gündüz mücadele veren güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Bu eylemlerin ve arkasındaki güçlerin amacı apaçık ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti, diğer bütün sıkıntıları gibi, terör sorununun da üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahiptir. Türkiye, demokrasiden, hukuktan ve kardeşlikten asla taviz vermeden, terörün de, onun gerisindeki güçlerin de üstesinden gelmeyi başaracaktır. Şehitlerimizin acısı yüreklerimizi dağlarken, terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı da güçlendirmektedir. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, milletimize ve de sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına başsağlığı diliyorum.''