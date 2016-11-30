Erdoğan, 'altın kullanın' dedi, Borsa İstanbul harekete geçti: Kuyumculara yüzde 75 indirim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dolar yerine altın kullanımı konusunda çağrı yapmasının ardından Borsa İstanbul’da bu yönde ilk adımı attı. Borsa İstanbul`dan, kuyumculara sınırlı işlem yapma yetkisi geldi. Faaliyet aidatında bir kereye mahsus yüzde 75 indirime gidildi. Düzenlemeyle, ticari faaliyetlerde altının önemi ve etkisinin artırılması amaçlanıyor.

Vatan’da yer alan habere göre, Borsa İstanbul, kuyumculuk sektörünün gelişimine katkı sağlanması amacıyla özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren kuyumculara, Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında (EKTP) sınırlı işlem yapma yetkisi verecek bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. EKTP’de işlem yapma yetkisi için bir defaya mahsus uygulanan faaliyet aidatı da 20 bin liradan 5 bin liraya indirildi.



Borsa İstanbul, kuyumculuk sektörünün gelişimine katkı sağlanması amacıyla özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren kuyumculara, Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında (EKTP) sınırlı işlem yapma yetkisi verecek bir düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle, ticari faaliyetlerde altının önemi ve etkisinin artırılması amaçlanıyor. EKTP’de işlem yapma yetkisi için bir defaya mahsus uygulanan faaliyet aidatı, 20 bin liradan 5 bin liraya indirildi. Yıllık işlem yapma aidatı da dolardan TL’ye çevrildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Sınırlı işlem yapma yetkisine sahip olacak gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışından ithal ettikleri kıymetli taşlar ile stoklarında bulunan ancak daha önce Borsada işlem görmemiş kıymetli taşlar dışındaki işlemleri gerçekleştirebilecek ve Borsaya bildirimde bulunabileceklerdir.”



Faaliyet aidatında indirime gidildi, yıllık işlem yapma aidatı da dolardan TL’ye çevrildi



“EKTP’de işlem yapma yetkisi için bir defaya mahsus uygulanan faaliyet aidatı, 20.000 liradan 5.000 liraya indirildi. Yıllık işlem yapma aidatı da dolardan TL’ye çevrildi.”



Başvuruda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı hazırlanan dilekçe, form ve istenen diğer bilgilere, Borsa İstanbul’un internet sitesindeki bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğan, dolar yerine altın çağrısı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul Gong Töreni'nde altın borsasının kurulması gerektiğini ifade ederek şöyle konuşmuştu:

“Biz sürekli uluslararası camiada doların baskısı altında kalmamalıyız. Bakıyorsunuz doları yönetenler durdukları yerde ciddi paralar kazanıyorlar. Ben de dedim ki gelin yeni adım atalım; altın borsasını güçlendirelim. Altın üzerinden münasebetlerimizi geliştirelim buna yürüyelim. Olması gereken budur. Bundan korktuk. Basıyor doları oradan kazanıyor. Yorulmuyor terlemiyor, işte onun için altın borsasını çok çok önemsiyorum. Kurumlarımız Merkez Bankası başta olmak üzere daha çok çalışmalı. BİST daha çok çalışmalı. Altın farklı bir şey.”