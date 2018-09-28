Erdoğan, Alman mevkidaşı ile bir araya geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı'nın kapısında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra burada ''özel defteri'' imzaladı.

İki cumhurbaşkanı milli marşların okunmasının ardından askeri tören kıtasını selamladı.

Erdoğan ve Steinmeier törenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeden sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.