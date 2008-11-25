Erdoğan: Alevi açılımında bazıları geç kaldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışma konusu olan Alevi açılımı konusunda, “Biz açılımı çoktan yaptık. Bazıları geç kaldı” dedi.



Hindistan’dan dönerken uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin “Artık Alevi açılımı bekleniyor” ifadesine, “Biz açılımı çoktan yaptık. Bazıları geç kaldı. Biz yoldayız, durmak yok, yola devam. Bizim öyle bir sorunumuz yok. Ayrımcılık bizim kitabımızda yok” karşılığını verdi.



Tapınağı ziyaret etti



Erdoğan, Hindistan’daki son gününde Bangalore kentindeki Bilişim Teknolojileri Merkezi CYBERCITY’yi ziyaret etti. Brifingde, 7 kişinin 350 dolarla temellerini attığı merkezde şu anda ortaklarla birlikte 100 bin kişinin istihdam edildiği bilgisi verildi.



Erdoğan, ardından da Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’le birlikte Sricircie Maramma Tapınağı’nı ziyaret etti. Bu sırada tapınak görevlisi dua okudu. Erdoğan ve bakanların ellerine kutsal saydıkları kokuyu dökerek koklamasını istedi. Erdoğan’a çeşitli meyvelerden oluşan sepet hediye edildi, boyunlarına çiçeklerden yapılmış kolyeler takıldı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra kutsal sayılan ateşin üzerinde ellerini gezdirdi.



El ele samimiyet



Erdoğan ve beraberindekiler önceki gün de Agra kentinteki Tac Mahal’i ziyaret etmişti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Tac Mahal’in önünde hatıra fotoğrafı çektirmişti. Tac Mahal’de hatıra fotoğrafı çekilirken, el ele tutuşan AKP İstanbul Milletvekili Nursuna Memecan ile Emine Hanım’ın dostluğu dikkatlerden kaçmadı.



‘Bir yerlere sinyal verdim’



Erdoğan, gece döndüğü Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan’daki sözlerine açıklık getirdi. Seçimlerde ikinci parti olmaları halinde siyaseti değil, genel başkanlığı bırakacağını kaydeden Erdoğan, “Bununla bir yerlere sinyal verdim” dedi.



‘Siyaseti bırakırım demedim’



Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin “İkinci parti olursak siyaseti bırakırım. şeklinde bir açıklamanız oldu. Seçim yaklaşırken böyle bir taahhüdünüz mü var?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Siyaseti bırakırım’ demedim. Eğer partim ikinci parti durumuna düşerse, genel başkanlığı bırakırım dedim. Bununla bir yerlere işaret verdim, sinyal verdim. Farklı değerlendirmeler yaparlar, o ayrı mesele. Siyaset yapmak, genel başkan olmakla kaim değil. Eğer başarısız olursanız çekilin, bir başka arkadaş gelsin, götürsün, ama oraya gelip de mıhlanıp kalmanın bir anlamı yok. Kaldı ki zaten biz bunları tüzüğümüzle de kayıt altına aldık. Bunları kimse farklı yerlere çekmek suretiyle anlam çıkarmasın. Ben 22 Temmuz seçimlerinde de bir şey söylemiştim, şimdi burada da bunu söylüyorum. Yerel seçimlerde bunun da arkasındayım. Türkiye’de bir şeyler olsun, bu noktada da siyasette de bir şeyler olsun istiyorum.”



Erdoğan, bir başka gazetecinin “Baykal yanıt vermemiş” demesi üzerine de “Onu, ona sorun” dedi.



