Erdoğan: Alçaklığa katlanmamız mümkün değil

Yığılca'da halka seslenen Erdoğan, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerini söyledi. Er ya da geç öleceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti.





"Kimsenin kalması, hiçbir canlının kalması mümkün mü? Ama CHP'li bir milletvekili adayı, hem de koskoca bir profesör, İstanbul'un Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişinde eskiden 'ruhuna fatiha' yazıyormuş da o pek rahatsız etmiyormuş ama şimdi orada, 'her nefis ölümü tadacaktır' ifadesini görünce, bu diyor 'sinir bozucu' diyor. Sevgili kardeşlerim herhalde Allah'ın ayeti olduğunu bilmiyor profesör. Bunlar, profesörler her şeyi bilen zannediyorlar. İlim sahibi olmak yetmez irfan sahibi olmak yeter.





İşte Zincirlikuyu Mezarlığının kapısındaki, 'her nefis mutlaka ölümü tadacaktır' ayetini bilmiyorsun, 'sinir bozucu' diyorsun. Ölmeyecek misin? Her gün yüzlerce, binlerce insanın öldüğü şu vatanımızda hoca efendinin önündeki tabutun üzerindeki yeşil örtüde, ne yazıyor? O yazıyor orada ama bunların bundan haberi yok. Haberi olsa bu yanlışı yapmaz. İşte CHP zihniyeti bu, anlayış bu."







Siirt'teki konuşmaya tepki





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Siirt'teki konuşmasına da değinen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:





''Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu benim kayın pederimin memleketine gitti. Siirt'te konuşma yapıyor. Siirt'teki konuşmasında dengeyi kaybetti. Maalesef orada kullandığı ifade hem çok çirkin.

Şahsımıza hakarete katlandık da ama bu saygısızlığa, bu hakarete, bu alçaklığa katlanmamız mümkün değil. Ne diyor? Diyor ki; 'statükonun Allah'ı Ankara'dır.' Şimdi manevra yapmaya başladı. Diyor ki, 'Başbakan da Allah'ın kuruşuna ihtiyacımız yok, dedi.' Benzetmeye bak. Bir defa Allah mekandan münezzehtir. Allah'a mekan tayin edemezsin ama bu adamın bu tür bir anlayışı yok ki. Neyi, nasıl, niçin kullanacağını bilmiyor. Geliyor Şeb-i Aruz'a orada başka konuşuyor, Kutlu Doğuma geliyor başka konuşuyor. Orada bakıyorsunuz bu işi bayağı iyi hazırlayıp, önüne koymuşlar, oradan okuyor ama kağıtları önünden aldığın zaman, dağıtıveriyor. Geçen Samsun'da, 'bu ezan, CHP sayesinde okunuyor' diyor. 1941'de bu ülkede, bizim dedelerimiz, büyüklerimiz iyi bilir, 'Tanrı uludur, Tanrı uludur' diye ezan okuttular. İnönü'nün dönemi. Bunları yaşadık değil mi? Allah rahmet eylesin, Menderes geldi. Merhum Menderes kaldırdı ve aslına döndürdü. Niçin Allah-u ekber. Çünkü dünyanın neresine gidersen git, tüm İslam ülkelerinde ezan uluslararası evrensel bir mesajdır. Onun için değiştirilemez. Özelliği buradadır. İngiltere'ye gittiğinde İngilizce, Almanya'ya gittiğinde Almanca olmaz. Çünkü o dili bilmeyen anlamayabilir ama evrensel olduğu için, nereye gidersen git aynı mesajı duyarsınız. Özellik burada ama öğrenecek, yavaş yavaş öğrenecek. Yoksa bu millet öğretecek. Benim milletim öğretecek.''







33 tesisin açılışını gerçekleştirdi





Erdoğan, Düzce Valiliği önünde gerçekleştirdiği konuşmasına Ziya Paşa'nın ''Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'' sözünü hatırlatarak başladı.





Bugüne kadar yaptıkları eserlerle yad edildiklerini, eserlerle yad edilmeye de devam edeceklerini belirten Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:





''Bugün Düzce'de 33 ayrı eserin açılışını yapıyoruz. Bunların içerisinde ağırlıklı olarak eğitim kurumlarımız var. Ulaşıma yönelik açılışlarımız var, çeşitli kamu kurumlarımızın, özel sektör kuruluşlarımız tarafından yapılan eserlerimiz var. Düzce 1999 depremi sonrasında adeta yerle bir olmuştu. Böyle bir Düzce, hamdolsun şu anda yeni bir yapılanmanın içerisinde. Çok daha iyi günler var önümüzde, ben buna inanıyorum. Yeter ki söylediklerimiz yerine gelsin, yani yüksek binalar, zemin etüdü yapılmamış binalar dikilmesin. Bu konularda dikkatli olduğumuz sürece inanıyorum ki kaza riski bu tür olaylarda çok daha azalacaktır. Deprem de bu tür dayanıklılık çok daha farklı bir hal alacak ve böylece inşallah bu tür felaketlerde inanıyorum ki bu minimize duruma düşecektir.''