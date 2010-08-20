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Politika

ERDOĞAN: ALÇAKÇA BİR İFTİRA KAHRAMANMARAŞ (A.A)

20 Ağustos 2010 20:46

-ERDOĞAN: ALÇAKÇA BİR İFTİRA KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 20.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''son günlerde yeni bir çarpıtmayla karşı karşıyayız. Yine MHP'den geliyor. Terör örgütünün, eylemlerini geçici olarak durdurduğunu açıklaması hükümetimizle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Açık söylüyorum, bu alçakça bir iftiradır. Referandum sürecini etkilemeye yönelik uydurulmuş bir yalandır. AK Parti hükümetinin herhangi bir terör örgütüyle masaya oturması, pazarlık yapması söz konusu değildir'' dedi.

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