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Yaşam

Erdoğan Aktaş ATV'den istifa etti

ATV Haber'de Ağustos 2009'dan beri Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Erdoğan Aktaş istifa etti

24 Mayıs 2014 19:22

Bir dönem A Haber Genel Müdürlüğü görevini yapmış ve 2009 yılından bu yana da ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapan Erdoğan Aktaş, görevinden istifa etti. Aktaş istifasıyla ilgili olarak, “severek çalıştığım grubumuzda da yeni çalışma organizasyonları gerçekleşiyor. Ben de bu vesile ile görevimden ayrılmayı uygun gördüm ve sağolsun Serhat Albayrak da bunu anlayışla karşıladı ve kabul etti. Zaman biraz, soluk alma zamanı” dedi.

Medyatava’dan Burcu Kılıçarslan’a açıklamada bulunan Erdoğan Aktaş, "Beş yıldır emek verdiğim ATV'deki görevimin sonuna geldim. Yeni bir haber kanalı kurduk, haber merkezi yönettik. Bu arada severek çalıştığım grubumuzda da yeni çalışma organizasyonları gerçekleşiyor. Ben de bu vesile ile görevimden ayrılmayı uygun gördüm ve sağolsun Serhat Albayrak da bunu anlayışla karşıladı ve kabul etti. Zaman biraz, soluk alma zamanı. Başta Medya Grup Başkanımız  Serhat Albayrak ve ATV Genel Müdürü Adem Gürses olmak üzere herkese çok çok teşekkür ederim" dedi.

Aktaş’ın ayrılığını ATV Genel Müdürü Adem Gürses ve Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere, Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarına bu açıklamayla duyurdu: "Grubumuzda Ağustos 2009 tarihinden itibaren ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği ve bir dönem A Haber Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüş olan Sn. Erdoğan Aktaş, ATV Haber’deki başarılı çalışmalarının yanı sıra, A Haber’in kuruluş aşamasından itibaren de önemli katkılar sağlamıştır. Kendisine, Grubumuza yapmış olduğu değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılarının devamını dileriz."

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