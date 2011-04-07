-ERDOĞAN, AKPM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nun 13 Nisan'da yapılacak İlkbahar Oturumuna, ''Konuk Hükümet Başkanı'' sıfatıyla hitap edecek. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AKPM 2011 Genel Kurulu'nun İlkbahar Oturumu, 11-15 Nisan 2011 tarihlerinde Strazburg'da gerçekleştirilecek. Erdoğan, İlkbahar Oturumuna konuk Hükümet Başkanı sıfatıyla katılarak, 13 Nisan günü Genel Kurul'a hitap edecek. Avrupa Konseyinin karar alma organı olan Bakanlar Komitesinin dönem başkanlığını 10 Kasım 2010 tarihinden bu yana sürdüren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da dönem başkanlığını temsilen söz konusu oturuma katılacak ve 12 Nisan günü AKPM Genel Kurulu'na Bakanlar Komitesi faaliyet raporunu sunacak. AKPM Genel Kurulu'na hitabının ardından Başbakan Erdoğan, parlamenterlerin yöneltecekleri soruları cevaplandıracak. Başbakan Erdoğan, Strazburg ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler yapması ve ikili temaslarda bulunması öngörülüyor. Erdoğan, AKPM'yi ziyareti öncesinde, 12 Nisan günü Strazburg'da Rhenus Spor Salonu'nda Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. 11 Mayıs 2011 tarihine kadar devam edecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye, Avrupa Konseyinin uluslararası alandaki siyasi rolünün, görünürlüğünün ve etkinliğinin arttırılması yönünde katkılarda bulunduğu ve bu faaliyetlere destek sağladığı, Türkiye'nin güçlü desteğini teyit ettiği ifade edildi. Başbakan Erdoğan'ın AKPM'nin İlkbahar Oturumuna katılımının, Türkiye'nin gerek Avrupa Konseyi içinde gerek bölgesel bağlamda oynamakta olduğu rolün vurgulanmasına da olanak sağlayacağı kaydedildi.