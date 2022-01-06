Erdoğan AKP milletvekilleriyle buluştu: 'Muhalefetin milleti zehirlemesine izin vermeyin'

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra, partili milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmelere başladı.

Toplantıda, bundan sonraki hedeflerinin "enflasyon odaklı mücadele" olacağını belirten Erdoğan'ın, milletvekillerine de "Muhalefetin yalan yanlış bilgilerle milleti zehirlemesine izin vermeyin. Gidin bakanlıklardan doğru bilgiyi alın vatandaşa doğruları anlatın" mesajı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partili milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmelere dün yeniden başladı.

Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlığındaki 48 milletvekili ile kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan, milletvekillerinin başta ekonomi olmak üzere ülke sorunları ile ilgili görüşlerini dinledi. Edinilen bilgiye göre 35'e yakın milletvekili söz istedi; aynı gün Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyareti olması nedeniyle, ancak 18 dolayında milletvekili söz alabildi.

AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Erdoğan, daha çok milletvekillerinin "sahadan izlenimlerini ve önerilerini dinledi, not aldı ve çok fazla yorum yapmadı."

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En fazla şikayet tarım sektöründen:Verim düşebilir

Toplantıda söz alan milletvekillerinin büyük bölümü, tarım sektöründeki sorunları aktarırken, gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle, çiftçilerin gübre kullanamadığını, bu durumun da tarım ürünlerinin verimini düşüreceği görüşünü dile getirdiler. Benzer şekilde yem fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle hayvancılığı olumsuz etkilediği ve bu durumun et fiyatlarına da yansıyacağını dile getirdiler.

Ayrıca kuraklık nedeniyle sulama için acil gölet yapılması, devam eden yatırımlara ödenek aktarımı talepleri de Erdoğan'ı iletildi.

Temel gıda ürün ihracatına kota tartışılıyor

Erdoğan'la yapılan toplantıda gündeme gelmemekle birlikte, AKP içinde başta tarım ürünleri olmak üzere temel gıda maddelerine yönelik fiyat artışını engellemek için "temel gıda ihracatına kota getirilmesi" seçeneği de tartışılıyor.

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Tedarik konusunda sorun yaşayan bazı ülkelerin Türkiye gibi üretim yapan ülkelerden alımı arttırdığı, ihracata yönelen üreticinin de iç piyasaya da benzer fiyattan satış yapmaya yöneldiğini savunan AKP kaynakları, bu durumun enflasyona artırıcı etkisi olduğunu ifade ediyorlar. Bu durumun artarak devam etmesi halinde "temel gıda maddelerinin ihracatına kota getirilebileceği" ifade ediliyor.

Medya eleştirisi

Edinilen bilgiye göre toplantıda söz alan bir milletvekili ise iktidara yakın gazete ve televizyon haberlerinin kamuoyu üzerinde etkisi olmadığı, bu nedenle de iktidarın yaptıklarının muhalefet partili seçmene ulaşamadığı eleştirisinde bulundu.

Yurttaşların haber almak için artık YouTube kanalları veya yabancı medya kuruluşları ve ajanslarından bilgi edinmeye yöneldiğine işaret eden aynı milletvekili, "İnsanlar doğru bilgi vermediğinizde, bilgi alacağı başka kaynaklara yönelir. Bizim parti olarak o boşluğu dolduracak yaklaşım içinde olmamız lazım" eleştirisi yöneltti.

'Rekabet ortamı artırılmalı'

Bazı milletvekilleri ise dövizdeki düşüşe karşın hayat pahalılığının en büyük sorun olmaya devam ettiğine işaret ederek, "Bunun en önemli nedeni bazı alanlardaki tröstleşme. Rekabet ortamı genişletilmeli ve denetimler artırılması" önerisini getirdi. Toplantıda, ihracattaki artışın cari açığın kapatılmasına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Erdoğan: Muhalefet zehirliyor

Öneri ve eleştirileri not alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz alamayan bazı milletvekillerinin saha izlenimlerine ilişkin raporlarını veya görüşlerini grup başkanvekilleri aracılığıyla iletmelerini istediği öğrenildi.

AKP kulislere yansıyan bilgilere göre, ekonomi konusunda attıkları adımların olumlu sonuçlarının görülmeye başlayacağını belirten Erdoğan, milletvekillerine de vatandaşa "doğru bilgilerle" gitmeleri talimatı verdi.

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Muhalefet partilerinin hem uygulamaya konulan yeni ekonomi politikaları, hem de iktidara yönelik "yolsuzluk, usulsüzlük, rant" iddialarıyla milleti "zehirlediğini" savunan Erdoğan, "Muhalefet yalan yanlış bilgilerle milleti zehirliyor. Siz ihtiyaç duyduğunuz bilgileri bakanlıklarda isteyin, bu bilgilerle millete gidin, doğruları anlatın" mesajı verdi.

Bundan sonra, "enflasyonla mücadeleye odaklanacaklarını" belirten Erdoğan, enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirecekleri iddiasını, toplantıda da dile getirdi.

'Yeni, sivil anayasa' vurgusu

Erdoğan, ayrıca "yeni, sivil anayasa" vurgusu yaptı ve bu sürece milletvekillerinin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik de toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye'de sürekli anayasa arayışı vardır, Cumhurbaşkanımız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin muhakkak süratle sivil bir anayasaya kavuşması gerektiği şeklinde değerlendirmeleri oldu" görüşünü dile getirdi.