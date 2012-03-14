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Erdoğan AKP-cemaat kavgası haberlerine 'dedikodu' dedi

Türkiye'de bulunan Karadağ Başbakanı İgor Luksic ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere değerlendirmelerde bulundu.

14 Mart 2012 21:32

 

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan Karadağ Başbakanı İgor Luksic ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'a toplantı esnasında AKP-cemaat kavgası soruldu. Erdoğan bu soruya, ''Gazetelerde çıkan dedikodulara zaten ben pek itibar etmiyorum'' dedi. 
 
 

İktidar-cemaat kavgası

 
 
Başbakan Erdoğan, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Orgeneral David Petraeus ile dün yaptığı görüşmede Stratfor belgelerinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soruya, ''Gazetelerde çıkan dedikodulara zaten ben pek iltifat etmediğim için onları sorma gereğini de duymuyorum. Varsın o gazeteler onlarla oyalana dursun. Onların sermayesi o zaten. Başka bir sermayesi yok'' yanıtını verdi.
 
 

Suriye'deki Türk gazeteciler için takipteyiz

 
 
Başbakan Erdoğan, Suriye'de kaybolan iki Türk gazeteciyle ilgili süreci takip ettiklerini söyledi.
 
Türkiye'de bulunan Karadağ Başbakanı İgor Luksic ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Erdoğan, Suriye'ye giden ve kendilerinden 5 gündür haber alınamayan Gerçek Hayat dergisinin Ortadoğu temsilcisi Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun ile ilgili "İki arkadaşımızla ilgili Dışişleri Bakanlığı nezdinde çeşitli girişimler yapıldı. Süreç yakın takiptedir. Bazı dedikodular duyuyoruz, takip edeceğiz. Uluslararası camiayı bu noktada uyarıyoruz. Başta İran olmak üzere bu noktada hassas olmalarını istiyoruz" dedi.
 
 

Annan'a destek

 
 
BM eski genel sekreteri Kofi Annan'ın Suriye temsilciliğine getirilmesini desteklediklerini söyleyen Erdoğan, "Annan'a bu sürece yönelik raporları önemsediğimizi ilettik" dedi.
 
 

Sığınmacılara konteyner kent

 
 
Erdoğan, Türkiye'ye giriş yapan ve Hatay'daki çadırkentte bulanan Suriye vatandaşlarının, Kilis'te Hac Konaklama Merkezi olarak kullanılan tesislerdeki bir bölüme kurulan konteyner kente yerleştirileceğini açıkladı.
 
 

CIA ile Suriye ve İran konuşuldu

 
 
Erdoğan'a ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Orgeneral David Petraeus ile dün gerçekleşen sürpriz görüşme de soruldu. Erdoğan Petraeus ile yapılan görüşmede başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alındığını söyledi.
 
 
 
 

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