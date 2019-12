-ERDOĞAN: AK PARTİ'NİN DEĞİL MİLLETİN PROJESİ ADANA (A.A) - 31.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliğini bir millet projesi ile darbe anayasasının oylanması olarak gördüklerini belirterek, ''Bu AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın değil, 3-5 kişinin projesi değil, milletin projesi ve şimdi bu adımı bunun için atıyoruz'' dedi. Erdoğan, Adana'da İstasyon Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ilçelerin adlarını tek tek sayarak, Çukurova sıcağına rağmen coşkulu bir kalabalıkla karşılaştığını ifade ederek, ''tüm kardeşlerimi kucaklıyorum'' dedi. ''Bismillah diyerek'' çıktıkları yolda her ilde ''evet'' coşkusu yaşandığını, bayram havası bulunduğunu ifade eden Erdoğan, ''Her ilimizde bugün nikah kıyıyoruz. Burada 'demokrasiye nikah kıydık' diye bir pankart görüyorum. Hatay'da 'nikah masasında bile bu kadar iştahlı evet dememiştik' diye pankart asmışlardı. Şimdi 12 eylülde evet demeye hazır mıyız. Mesele bu...'' diye konuştu. 12 Eylülde referanduma gidileceğini hatırlatan Erdoğan, mitinge katılanlara her seferinde sorarak ''demokrasiye'', ''hukukun üstünlüğüne'', ''özgürlüklere'' evet karşılığını alınca, ''işte mesele bu...'' dedi. Erdoğan şöyle devam etti: ''Biz bir haksızlığın karşısında direniyoruz. Burada şu parti bu parti meselesi yok. Şöyle bir şey var; Bu anayasa darbe anayasası mı milletin anayasası mı. Bu milletin anayasası. Bu değişiklik bir millet projesi. Bu darbe anayasası ve milletin projesi, ikisinin oylanması var. Bugüne kadar bir araya gelemeyenler CHP, MHP, BDP, YARSAV, bir kısım medya ve bakıyorsunuz terör örgütü. Hepsi de birleşti mi...Bunların karşısında bizler dimdik durarak, bir millet projesinin sahipleri olarak, hep birlikte diyoruz ki; biz bu ülkede darbe anayasası ile bugüne kadar sürece durduracak millet projesine evet diyoruz. Mesele bu.'' Erdoğan, sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını, bu kapsamda gerçekleştirmeye çalıştıkları özelleştirme uygulamalarının ise engellendiğini belirterek, ''Danıştay'ın tamamen ideolojik bir yaklaşımla 6 özelleştirme ihalesini bu şekilde oyalayarak Türkiye'ye ödettirdiği fatura, dikkatinizi çekiyorum tam 2.6 milyar dolar. Danıştay hiçbir bedel ödemiyor. Danıştay'ın ülke gibi bir derdi yok'' dedi. Türkiye'de 110 bin doktor bulunduğunu ve bunların sadece 4- 4 bin 500'ünün muayenehanesinin olduğunu belirten Erdoğan, ''Benim Adanalı kardeşim hastaneye gidiyor. çaresiz kalmış derdine çare arıyor. Kendisine deniliyor ki muayenehaneme gel. Bıçak parası ver, ameliyat parası ver. Ya sen bu ameliyatı nerede yapacaksın? Devletin hastanesinde yapacaksın. Neyin parasını istiyorsun, utanmıyor musun?'' diye konuştu. Bu şekilde davranmayan doktorlara saygısı olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''Doktorlar ya kamuda çalışacak ya kendi muayenehanesinde, ama ikisi aynı anda olmaz dedik. CHP, milletin yararına olan bu uygulamayı dahi Anayasa Mahkemesine götürdü. Çünkü bunlara göre Anayasa Mahkemesi anamuhalefet mahkemesi oldu. İşlerine gelmeyen ne varsa Anayasa Mahkemesine. Anayasa Mahkemesi yasanın bazı maddelerini iptal etti. Ardından Danıştay, Sağlık Bakanlığının bir basın açıklamasını bahane ederek yasanın uygulamasını tamamen durdurdu. Peki Danıştay bu kararı ne kadar sürede verdi. Söylüyorum; sadece bir gün. Bir tarafta aylarca yıllarca görüş açıklamıyor millete, 2.6 milyar dolar fatura ödetiyor. Öbür tarafta bir günde adeta ışık hızıyla milleti mağdur ediyor. Millet kazanacaksa orada yok. Ama millet kaybedecekse bir günde karar veriyorlar. Şimdi, Türkiye'ye soruyorum; böyle bir anlayışla yola devam edilemez değil mi? Türkiye bu şekilde kalkınamaz değil mi? Türkiye'de bu zihniyet var oldukça, bu tuzu kuru zihniyet, bunlar var oldukça, bu ülkede yatırım, bu ülkede üretim, bu ülkede istihdam olabilir mi? Anayasa değişikliğiyle işte bu kapalı devre sistemi, işte bu kast sistemine, bu arka bahçe anlayışına son vereceksiniz.'' Halk oylamasında üstünlerin hukukunu bir kenara koyup, hukukun üstünlüğüne geçileceğini vurgulayan Erdoğan, ideal olanın da bu olduğunu ifade etti. Siyasetin ciddi bir iş olduğunu, samimiyet ve vizyon istediğini, boş konuşmayı kaldırmayacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''CHP Genel Başkanı Malatya'ya gidiyor. Anayasa, Malatya'nın kayısı sorununa çare olacak mı diyor. Kalkıyor Ordu'ya gidiyor. Anayasa, fındık sorununa çare olacak mı diye soruyor. Şimdi yarın Adana'ya gelirse Anayasa, Adana kebabına çare olacak mı diye söyleyebilir. Bu beyefendiler Anayasa metniyle coğrafya ders kitabı arasındaki farkı dahi bilmiyorlar. Bunların önüne bir anayasa kitapçığı koyun, bir de yemek kitabı koyun, ikisini bir birine karıştırırlar. Bunların eski genel başkanı sabah bir başka, akşam bir başka konuşuyordu. Ve tabi mum yatsıya kadar yanıyor. Şimdiki genel başkan, sabah bir şey söylüyor, daha öğle olmadan çark ediyor. CHP'nin Türkiye için işi bundan ibaret. Bir de kalkmış AK Parti birileriyle işbirliği yaptı, o şekilde iktidara geldi diyor. Yahu siz bu ülkede muhalefette olduğunuz sürece bizim işbirliğine ne ihtiyacımız var. Milletle işbirliği bize yeter. İşte bunların anlayamadığı bu. Bu sözler, bu iddialar, iftiralar bir siyasi partinin genel başkanına yakışıyor mu?'' Ramazanın yaklaştığını, bu dönemde sevgi, kardeşlik ve en önemlisi de dayanışma ve paylaşmanın yaşandığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bizim medeniyetimiz sevgi, kardeşlik medeniyetidir. Bazı fitne odakları, bazı ilçelerimizde kirli tezgahları, senaryolarını uygulamaya koydular, koymak istediler. Şunu unutmayın bizim öfkelenmemiz istiyorlar. Bizim hiddetlenmemizi istiyorlar, bizi sağduyudan uzaklaştırmak, sokağa dökmek istiyorlar. Bu tuzaklara tarih boyunca düşmedik. Allah'ın izniyle bugün de düşmeyeceğiz, bunda sonra da düşmeyeceğiz. Biz dayanışma diyeceğiz, birlik diyeceğiz, beraberlik diyeceğiz, bütünlük diyeceğiz.'' -MİTİNGDEN NOTLAR- Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyreden Adana'da mitingin yapıldığı İstasyon Meydanı'na dev fanlar kuruldu. Bazı vatandaşlar sıcaktan etkilenmemek için şemsiye ile kendilerini korumaya çalıştı. Sıcak havadan etkilenen bazı vatandaşlara da alanda görevli sağlık ekipleri müdahale etti.