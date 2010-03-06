Erdoğan, Ahmet Kaya için ağlamış

T24 - Başbakan Erdoğan'ın açılım toplantısına katılan Yavuz Bingöl'den çarpıcı açıklamalar.

Balçiçek Pamir’le Söz Sende programına ses sanatçısı ve oyuncu Yavuz Bingöl konuk olarak katıldı. Bingöl programda son albümü “Kül”ün hazırlık aşamasını ve içinde yer alan şarkıların öykülerini anlattı. internethaber.com'un gaberine göre Bingöl, Başbakan Erdoğan’ın demokratik açılım süreci için sanatçıları davet ettiği kahvaltıdan da izlenimler aktardı.





Erdoğan'a gitti diye hakarete uğramış



Sanatçı, Balçiçek Pamir’in “Bu buluşmalar işe yarıyor mu?” sorusuna “Ben sayın başbakanın bu daveti siyaseten yapmadığına, kalben yaptığına inandığım için vicdanımın sesini dinleyerek oraya gittim. Ve kendisiyle son derece dürüst, açık, samimi konuştum” diye cevap verdi. Pamir’in davete katıldığı için mahalle baskısı görüp görmediğini sorması üzerine de şunları söyledi: “Çok büyük tepkiler aldım, hala da alıyorum. Saygı sınırını aşan şeyler duyuyorum, buna hakaret de dahil. Aslına bakarsanız ben AKP kurultayına gitmedim ki. Sanatçıların çağrılı olduğu bir davete gittim. Başbakan’a da ‘Dünya görüşünüze katılmıyorum, partinize de oy vermedim. Ama yapacaklarınıza katkı vermek için geldim. Cesaretinizi kaybetmeyin bu işi sonlandırmak için ne gerekiyorsa yapın’ dedim.”





Başbakan'dan Ahmet Kaya itirafı



Bingöl, aynı toplantıda Başbakan Erdoğan’ın, Ahmet Kaya’ya yapılanlardan bahsettiğini, kendisi ve eşinin o görüntüleri seyrederken nasıl ağladıklarını anlattığını ve Erdoğan’ın bu sözlerinden sonra salondaki sanatçılar arasında beş dakika süreyle bir sessizlik olduğunu söyledi ve ekledi: “Ahmet Kaya’ya o utanç verici hareketlerin yapıldığı gece orada olanlar ve hatta buna katılanlar da vardı o kahvaltıda. Başbakan öyle deyince herkes sustu kaldı. Bazıları için çok büyük utançtı tabii.”



Yavuz Bingöl, son albümündeki şarkılardan birinin sözlerini nasıl yazdığını da şöyle anlattı: “Bir gece saat dört… Aynada kendime bir baktım dedim ki ‘sen ne çirkin adamsın, ne kötü görünüyorsun’ Aldım makası, saçlarımı kestim. Bittikten sonra tekrar aynaya baktım ‘hah dedim şimdi bir şeye benzedin’. Ama sabah herkes şoke oldu tabii. Duygusal bir geceydi Yalnızlık çok zor tabii. Bazı insanlar yalnızlığı sever ama ben nefret ederim. İnsana böyle anlar yaşatır. Ama o gecenin sonunda sadece saçlarım gitmedi, ortaya bir de şarkı çıktı: ‘Kalbimin tenhası’”





