Erdoğan, Ahmet Kaya gecesine katılmaktan vaz mı geçti?

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "O'nsuz 10 yıl" başlığıyla Ahmet Kaya'yı anma gecesine katılacağını açıklamıştı. Fakat MedyaTava'da yayımlanan habere göre, Erdoğan protestoların beklendiği etkinliğe katılmaktan vazgeçmiş olabilir.



MedyaTava'da yayımlanan haber şöyle:



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "şova dönebilir" kaygısıyla geceye katılmayacağını Radikal'e açıklamıştı. Başbakan Erdoğan'dan da aynı sinyaller alındı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Kaya için düzenlenecek olan anma toplantısına katılacağı haberiyle Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayan yoğun güvenlik önlemleri bu akşam saatlerinde bıçak gibi sona erdi. Bu durum Başbakan'ın katılmaktan vazgeçtiği düşüncesini akla getirdi.

25 sanatçı katılacak



Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın sahibi olduğu Gam Production ve tertip komitesi tarafından organize edilen etkinliğe 25 sanatçı ve grup katılacak. Etkinliğin açılış konuşmasını yönetmen Sırrı Süreyya Önder yapacak. Sahnede ise Rojin, Fuat Saka, Hayko Cepkin, Mor ve Ötesi, Levent Yüksel, Moğollar, Ezginin Günlüğü, Yavuz Bingöl ve Ermeni Sayat Nova Korosu Ahmet Kaya şarkıları söyleyecek. Etkinliğe katılan sinema soyuncusu Settar Tanrıöğen bir türkü seslendirirken, Mehmet Aslantuğ ve Kenan Işık ise şiir okuyacak.







"Çatallı- kaşıklı" protestoların beklendiği anma gecesinde Ahmet Kaya’nın Türkiye’de yaptığı son turneyi içeren “Ülkemde son turnem” isimli DVD ile yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı “Uçurtmam tellere takıldı” isimli belgesel de ilk defa gecede gösterilecek.







Geceyi düzenleyen tertip komitesi üyesi Ragıp İncesağır, etkinlikle ilgili detayları ise şöyle anlattı: “Biz gönderilen 1400 davetiyeyi isim, isim belirledik. Onun dışında Beyoğlu İstiklal Kitabevi, Bakırköy Beyaz Adam Kitabevi ve Kadıköy’deki Karga Sanat’ta 600 davetiye dağıtıldı. Bugün itibariyle davetiyeler tükendi. Kitabevlerine davetiyeleri tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz kişilere verin uyarısı yaptık. Onun için etkinlik sırasında katılacak siyasilere ve Başbakan’a yönelik bir provokasyon beklemiyoruz. Salonda iki bin kişilik bir grup anma etkinliğini izleyecek.”