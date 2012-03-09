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Erdoğan, Ahmet Altan ve Taraf'a 30 bin liralık tazminat davası açtı

Başbakan Erdoğan, kişilik haklarına saldırı niteliğinde beyan ve isnatlarda bulunduğu gerekçesiyle Altan'a ve Taraf gazetesine 30 bin liralık tazminat davası açtı.

09 Mart 2012 15:50

 

 
T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taraf gazetesinde dün yayımlanan ''Alaturkalık'' başlıklı köşe yazısında kişilik haklarına saldırı niteliğinde beyan ve isnatlarda bulunduğu gerekçesiyle yazıyı kaleme alan Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve gazeteye 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
 
Erdoğan'ın avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı davanın dilekçesinde, Altan'ın dava konusu köşe yazısında ''Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu'' kaydedilerek, köşe yazısından alıntılara yer verildi.
 
Dilekçede, ''Yazının Erdoğan'ı eleştirmeye değil; aşağılamaya, küçük düşürmeye, cahil, bilgisiz ve ilgisiz olmakla itham etmeye yönelik olduğu'' ve yazıdaki değerlendirmelerin ''düşünce açıklaması'' olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.
 
Yazıdaki ifadelerin sağduyu sahibi bir kişinin kabul edeceği sözler olmadığı kaydedilen dilekçede, ''Topluma böyle bir dilin aşılanması basının var oluş nedenlerini zayıflatır, hatta işlevini de etkisizleştirir. Bu nedenledir ki davalı, Basın Kanunu, yerleşik yargısal ve bilimsel içtihatlarca da sabit olduğu üzere dava konusu yayınla, müvekkil davacı asilin kişilik haklarına ve manevi şahsiyetine açıkça bir saldırı gerçekleştirmiştir'' denildi.
 
Basın özgürlüğü ve eleştiri hakkının hiçbir zaman için uluslararası metinlerle, anayasayla ve yasalarla güvence altına alınan, kişilerin şeref ve haysiyetinin ihlali aracı olarak kullanılamayacağı belirtilen dilekçede, Altan ve Taraf gazetesinden toplam 30 bin lira manevi tazminat talep edildi.
 
 

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