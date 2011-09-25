-Erdoğan Ahmedinejad ile bir araya geldi NEW YORK (A.A) - 24.09.2011 - 66. Dönem BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bir araya geldi. Erdoğan, SETA tarafından düzenlenen ''Yeni Türkiye, Yeni Ortadoğu, Yeni Dünya Düzeni'' konulu toplantıya katılmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile görüşmek üzere Warwick Oteli'ne geldi. Otelin girişinde Erdoğan'ı, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi karşıladı. Sadece görüntü alınmasına izin verilen görüşmede Başbakan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu eşlik etti. Erdoğan ile Ahmedinejad'ın görüşmesi halen devam ediyor.