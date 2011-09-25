T24 LogoT24 Logo
Dünya

Erdoğan Ahmedinejad ile bir araya geldi NEW YORK (A.A)

25 Eylül 2011 01:28

-Erdoğan Ahmedinejad ile bir araya geldi NEW YORK (A.A) - 24.09.2011 - 66. Dönem BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bir araya geldi.  Erdoğan, SETA tarafından düzenlenen ''Yeni Türkiye, Yeni Ortadoğu, Yeni Dünya Düzeni'' konulu toplantıya katılmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile görüşmek üzere Warwick Oteli'ne geldi.  Otelin girişinde Erdoğan'ı, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi karşıladı. Sadece görüntü alınmasına izin verilen görüşmede Başbakan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu eşlik etti. Erdoğan ile Ahmedinejad'ın görüşmesi halen devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24