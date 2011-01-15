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Politika

ERDOĞAN: AĞZI OLAN KONUŞUYOR FETHİYE (A.A)

15 Ocak 2011 16:49

-ERDOĞAN: AĞZI OLAN KONUŞUYOR FETHİYE (A.A) - 15.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Anayasa, 'devlet, zararlı olan bu tür şeylerden, alkollü içkilerden, kumardan bütün kötü alışkanlıklardan halkını, gençliğini korur' diyor. Biz anayasal görevimizi yapıyoruz, beyler bundan rahatsız oluyor. Ağzı olan konuşuyor" dedi. Başbakan Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde toplu açılış törenine katıldı.  Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Anayasa 'devlet, zararlı olan bu tür şeylerden, alkollü içkilerden, kumardan bütün kötü alışkanlıklardan halkını, gençliğini korur' diyor. Ya biz anayasal görevimizi yapıyoruz, beyler bundan rahatsız oluyor. Ve hemen işi getiriyorlar 'işte bunlar bak şeriata geçiyor' insaf ya, biraz kendine çeki düzen ver. Ağzı olan konuşuyor'' dedi.

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