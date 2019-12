Erdoğan: Ağzı olan konuşuyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada içki yasağı konusunda ''Başbakan kendisini padişah zannediyor'' diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, "Biz anayasala görevimizi yaptık. Birileri de şeriat geliyor diyor. Ağzı olan konuşuyor" dedi.



Erdoğan'a Fethiye'de son zamanlarda Kars'taki İnsanlık Anıtı ile ilgili ters düştüğü Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da eşlik etti.

Başbakan Erdoğan, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) alkollü içkilere dair yönetmeliğiyle başlayan tartışmalara cevap verdi. Erdoğan, "son günlerde Tütün Araştırma Üst Kurulu alkollü içkilerle ilgili bir yönetmelik çıkardı. Burada ne var? Burada olan şu: AB'de ne varsa burada da o var. ABD'de 21 yaşın altında biri gidip içki alamaz. Yasak diye bir şey yok neden rahatsız oluyorsun. Aynı şey burada. Bugün gazeteleri aç. Bir trafik kazası görüyorsunuz. Ölü ve yaralı var. Çünkü alkollü olan şoför kırmızıda geçiyor ve kaza yapıyor. Bu durumu alkol kullanmayan vatandaşım ödemeye mahkum mu? Biz buna neden tedbir almayalım? Sigara için tedbir aldık, kapalı yerlerde sigara içilmeyecek dedik. Sigara içen aktif içicidir. İçmeyen pasif içicidir. Pasif içici daha çok zarar görmektedir" dedi.



"Ağzı olan konuşuyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'ı "Padişah mısın sen kardeşim, nerden alıyorsun bu yetkiyi" diye eleştirmesine yanıt veren Erdoğan, "Biz görevimizi yaptık, Anayasa'da olanı yaptık kardeşim. Ağzı olan konuşuyor. Bu partinin rotasını millet çiziyor millet. Biz partimizi halkımızla kurduk, bizi yüzde 47'le iktidar yaptınız. Bu korkutma siyasetinin en son örneğini vereceğim, bunlara cevap vereceksiniz. CHP Başkanı çıkıyor, nezaketsiz bir şekilde hükümeti eleştiriyor. "Padişah mısın sen kardeşim, nerden alıyorsun bu yetkiyi" diyor. Ama kendisi "Biz hizmet almaya değil, hizmet vermeye" geldik diyor. Biz hizmetkarız, halkımızın hizmetkarıyız. Biz dağ taş demeden yürüyoruz" dedi.



"RTÜK yasasının mimarı CHP'dir"

"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle başlayan tartışmalara konu olan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) savunan Erdoğan, "Şimdi diyor ki RTÜK yasasındaki nedir bu diyor. Bu yasa 1994'te kondu. CHP'nin o zamanki adı SHP'ydi. O maddenin asıl mimarının kendi partisi olduğundan bilgisi yok, haberi yok. Çamur at tutmazsa da izi kalır, bunların tek derdi bu" dedi.



"Kağıthane'yi unuttu Kağıttepe dedi"

Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Kağıthane'nin adının unutup Kağıttepe derseniz böyle olur. İstanbul'da böyle bir ilçe yok, bir de buradan başkan adayı oldunuz" dedi.



"Dünya geriliyor, biz ilerliyoruz"

AKP'nin 8 yıllık iktidarı döneminde yapılan icraatları anlatan Erdoğan, "Biz Türkiye'yi kucaklıyoruz, samimiyetle kucaklıyoruz. Doğu'da farklı Kuzey'de farklı konuşmuyoruz. Dünya geriliyor biz ilerliyoruz. Turizm gelirlerimizi 2023'te 50 milyar dolara ulaştıracağız. Milli Eğitim Bakanımız açıkladı. 81 ilin tamamında üniversite var. Artık benim vatandaşım buradan dünyanın bir ucuna gitmeyecek, anne babasının yanında okuyacak. Ülkemizi eğitim alanında bir üst lige yükselttik. Sağlık hizmetlerini de artırdık. Sağlık sisteminde çok ciddi bir sıçrama yaptık. İstediği eczaneden ilacı alıp, istediği hastaneye gidiyor mu? İstediğin yere git. Biz Sultan Süleyman'ının torunlarıyız. Devlet mi önemli mi, sağlıklı bir nefes mi? Sağlıklı nefes önemli. Daha ileriye gideceğiz. Eksiklerimiz tabi ki var, onları da aşacağız. Her ailenin doktoru var. 8 yılda 6500 km yol yaptık. Bölünmüş yolları 19.700 km'ye yükselttik. Lüks bir otobüs fiyatına uçakla yolculuk yapabiliyorsunuz. Eskiden uçakla uçmak kimin karıydı. Artık uçabiliyoruz, bu duruma geldik. Şu an sağlıkta 18 tane helikopter ambulans görev yapıyor. Tam donanımlı olarak gerekli yere götürüyor, ulaştırıyor. 2 tane de jet ambulansımız var. Her şey Türkiye için, her şey insan için. TOKİ eliyle 470 bin konutun inşasına başladık. Verdiğimiz desteklerle, barajlarla tarım alanlarında ilerleme kaydettik. Projelerimizi, hizmetlerinizi seçim zamanıyla sınırlamıyoruz. 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasında olacağız. Diğerlerinden böyle bir şey duydunuz mu? Yok duymadınız. Ama biz böyle dedik ya, onlar da başlar. Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Mesele bir ilçenin il olması değil. Mesele hizmetin buraya dört dörtlük gelmesidir. Eğer bu yapılıyorsa mesele bitmiştir. Yoksa Türkiye'de Alanya, Finike Fethiye beni şehir yapın diyor. Böyle ilçelerimiz var. Biz hesabımızı iyi yapıyoruz. Her yeri aynı yapacağız, derdimiz bu. Amacımız çocuklarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak. Biz kardeşliğin diliyle konuşacağız. Biz beraberliğin diliyle konuşacağız. Kardeşlik, dayanışma üzerine ülkemizi inşa edeceğiz. Artık dünyada gündem belirleyen bir Türkiye var. Türkiye'nin pasaportu sınırla itibar görüyor. Vizeleri kaldırıyoruz. 8 yıl boyunca yaptığımız gibi bu aziz millet için eser üretmeye devam edeceğiz" dedi.



Biz sanatı biliriz



Kars'taki insanlık anıtı için "ucube" yorumunu yapan Başbakan Erdoğan, yapılan eleştirilere Fethiye'den cevap verdi. Erdoğan, "Son günlerde yine ortalık karıştırmaya çalışıyorlar. Sakın kulak asmayın. Biz sanatı biliriz, biz eseri biliriz. Neye değer verileceğini biliriz. Ama biz tarihe gölge düşürme gayreti olanlar içinde gereğini yaparız. Kars'taki olayda kamuoyu araştırması yapın. Halk isyan eder. Orada tarihi eserler varken, orada bir mücadele verilmiş. Siz bunların üzerine bir şey yapmaya kalkarsanız olmaz. Şahsımı ve iktidarımı sanat düşmanı olarak göstermek isteyenlerin bu ülkede sanat adına yaptıklarına bir bakın. Kervan yoluna devam ediyor. Hizmet yolunda devam" dedi.