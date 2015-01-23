Erdoğan Afrika gezisini yarıda kesti, Kral Abdullah'ın cenazesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün vefat eden Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz Al Suud'un cenaze törenine katılmak üzere Riyad'a gidecek.

Bugün (23 Ocak 2015) ikindi namazından sonra Riyad'da defnedileceği kaydedilen açıklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Afrika Boynuzu ülkelerini kapsayan resmi ziyaretlerinin ilk durağı Etiyopya'daki temaslarının ardından sabah saatlerinde Riyad'a gidecek.

Somali'deki programlarını erteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz Al Suud'un cenaze törenine katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Erdoğan, Riyad'daki cenaze töreninin ardından akşam saatlerinde de Cibuti'ye geçerek, Afrika Boynuzu ülkeleri ziyaretine devam edecek.