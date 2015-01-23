T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan Afrika gezisini yarıda kesti, Kral Abdullah'ın cenazesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'daki temaslarının ardından Riyad'a gidecek

23 Ocak 2015 09:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün vefat eden Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz Al Suud'un cenaze törenine katılmak üzere Riyad'a gidecek.

Bugün (23 Ocak 2015) ikindi namazından sonra Riyad'da defnedileceği kaydedilen açıklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Afrika Boynuzu ülkelerini kapsayan resmi ziyaretlerinin ilk durağı Etiyopya'daki temaslarının ardından sabah saatlerinde Riyad'a gidecek.

Somali'deki programlarını erteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz Al Suud'un cenaze törenine katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Erdoğan, Riyad'daki cenaze töreninin ardından akşam saatlerinde de Cibuti'ye geçerek, Afrika Boynuzu ülkeleri ziyaretine devam edecek.

 

ETİKETLER

erdoğankral abdullahafrikaziyaretyarıda kesticenazekatılacaköldü

İlgili Haberler

Suudi Arabistan Kralı Abdullah hayatını kaybetti, işte yeni kral

Kral Abdullah bin Abdülaziz'in vefatıyla, 80 yaşındaki Prens Selman bin Abdülaziz yeni Suudi Arabistan Kralı oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24