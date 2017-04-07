Erdoğan, Adana’da konuştu: Milleti kebaptan mahrum edecek olanın alnını karışlarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum çalışmaları için gittiği Adana’da yaptığı miting sırasında “Bu ülkede lokantaları kapatıp milleti Adana kebaptan mahrum edecek olanın alnını karışlarız” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Terör örgütlerinin kökünü kurutmanın çabası içindeyiz.

PKK, YPG, DAEŞ ve FETÖ'sü ile tüm terör örgütleriyle tarihin en büyük mücadelesini veriyoruz.

Terör örgütleri başarılı olamayınca 15 Temmuz'da FETÖ ihanet şebekesini cepheye sürüp darbeye teşebbüs ettiler.

Türkiye, kendi güvenliğini sağlayacak ve kendisine el uzatan kardeşlerine güce sahiptir.

Bu ülkede lokantaları kapatıp milleti Adana kebaptan mahrum edecek olanın alnını karışlarız.

Biz Adana'ya 14 yılda 33 katrilyonluk yatırım yaptık.