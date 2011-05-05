-ERDOĞAN: ADAM ÖLDÜREREK HAK İSTENMEZ OSMANİYE (A.A) - 05.05.2011 - Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Adam öldürerek temel hak ve özgürlükler istenmez, adam öldürerek bu ülkede demokrasiden bahsedilmez, adam öldürerek iş başına gelmek eşkıyanın işidir, çetenin işidir, teröristlerin işidir'' dedi. Erdoğan, partisince Devlet Bahçeli Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Başbakan Erdoğan, konuşmasının başında dün Kastamonu mitinginin ardından Ankara'ya dönen konvoya yapılan saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Recep Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tüm millete başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıda yaralanan polis memuru ile dün Diyarbakır'da yaralanan polise de acil şifalar temenni ederek şunları kaydetti: ''Osmaniyeli Karacaoğlan'ın şu dizelerini buradan tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın bir kez daha duymasını istiyorum. Diyor ki Karacaoğlan; 'Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün, insan bir ekin misali seni eken, biçer bir gün' Evet, bu canı veren Allah, bu canın sahibi Allah'tır. Bu canı, bu emaneti bizlerden de alacak olan da sadece ve sadece Allah'tır.'' -''BİZ BU YOLA BEYAZ GÖMLEĞİMİZİ GİYEREK ÇIKTIK''- Necip Fazıl'ın 'Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber'' dizelerini okuyan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Biz bu yola beyaz gömleğimizi giyerek çıktık. Biz bu yola elimizi değil, bedenimizi değil, canımızı koyarak çıktık. Hainlerin, alçakların, korkakların kalleşçe saldırılarına bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da Allah'ın izniyle boyun eğmeyeceğiz. Açık açık söylüyorum: O hainleri, o hainlerle birlikte, onlara tetik çektiren efendilerini, sahiplerini er veya geç bulacak, akan şehit kanlarının hesabını onlardan tek tek soracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Çünkü bu kanlar yerde kalmayacak'' -''BU ALÇAKÇA SALDIRILAR ASLA VE ASLA TESADÜF DEĞİL''- ''Bugün buradan, hem sizlerin, hem tüm Türkiye'nin, hem de tüm dünyanın dikkatini bir hususa çekmek istiyorum'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Güvenlik güçlerimize yapılan bu alçakça saldırılar asla ve asla tesadüf değil. Partimizin Türkiye genelinde birçok teşkilatlarına yapılan saldırılar, atılan molotof kokteylleri, hiçbirisi tesadüf değil. Samsun'da olduğu gibi, Kastamonu'da da polisimize yapılan bu saldırılar asla ve asla tesadüf değil. Bu saldırılarla birlikte, Doğu'da, Güneydoğu'da, büyük şehirlerde yapılan gösteriler, şiddet eylemleri asla tesadüf değil. 12 Haziran seçimleri öncesinde, birileri, millete korku salarak, sokakları ateşe vererek, güvenlik güçlerine kurşun sıkarak, bu ülkedeki demokratik ortamı, özgürlük ortamını, güvenlik ve huzur ortamını hedef alıyorlar. Açık açık söylüyorum. Bunlar taşeron. Bunlar, ihale aldılar, aldıkları ihalenin gereğini yerine getiriyorlar. Lafa geldiği zaman demokratlar. Lafa geldiği zaman biz hak ve özgürlüğümüzü istiyoruz... Hak ve özgürlüğü isteminin yolu bu değil. 12 Haziran'da sandık gelecek, sandıkta hakkını al, hak ve özgürlüğü aramanın yolu demokrasilerde bu. Adam öldürerek temel hak ve özgürlükler istenmez, adam öldürerek bu ülkede demokrasiden bahsedilmez, adam öldürerek iş başına gelmek eşkıyanın işidir, çetenin işidir, teröristlerin işidir. Bunlara ihale verenler de ortaya çıkacak. Onların da maskeleri düşecek. Hangi çeteyse, hangi terör örgütüyse, hangi kirli odaksa, onlardan da bu ihanetin, bu alçaklığın hesabını soracağız.'' -''HERKESİN SAĞDUYULU OLMASINI İSTİYORUM''- Millete seslendiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: '' Bu açık bir senaryodur, bu aleni bir senaryodur, bu bayat bir tezgahtır. Bu saldırılar, kardeşi kardeşe düşürmeye yönelik kirli bir tezgahtır. Herkesin sağduyulu olmasını istiyorum. Osmaniyeli kardeşimin, Kastamonulu kardeşimin sağduyulu olmasını istiyorum. Diyarbakarlı, Muşlu, Hakkarili, Vanlı, Trabzonlu, Samsunlu kardeşiminin sağduyulu olmasını istiyorum. Milletim bu tezgaha gelmesin, bu oyuna gelmesin istiyorum. Kim ki, bu olaylara kanıp, kardeşine karşı husumet beslerse, bilin ki bu alçakların kirli tezgahına gelmiştir. Kim ki, bu olaylardan etkilenip, öfkesine hakim olamazsa, bilin ki, terör hedefine ulaşmıştır.''