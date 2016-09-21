Erdoğan açıkladı; 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına 1'er ev verildi, ikinci ev de verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 71. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak New York'a gidişinde uçakta Hürriyet gazetesi yazarı Fikret Bilâ ve Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a "15 Temmuz şehitlerinin yakınlar 1'er verildi, ikinci ev de verilecek" dedi.

Hürriyet’in 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı halkın direnişini tarihe kaydetmek için hazırladığı ‘Demokrasi Kahramanları’ kitabını inceleyen Erdoğan kitabın çok yararlı olduğu değerlendirmesini yaptı. “Şehit yakınlarına karşı bütün görevleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz” diyen Erdoğan, şehit yakınlarına birer konut tahsis edildiğini ayrıca bağışçıların desteğiyle ikinci bir ev daha alındığını söyledi.