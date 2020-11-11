Erdoğan, "Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız" dedi; Borsa İstanbul'da kapanış ve hacim rekoru kırıldı!

Borsa İstanbul Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem vurgusunun ardından kapanış rekoru kırdı. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,91 artışla 1.279 puandan tamamladı. Endekste kapanış rekoru kırılırken, işlem hacminde de rekor kaydedildi.

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem hacmi de tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret etti. İşlem hacmine en büyük pay bankacılık sektöründen geldi. BIST-TÜM endeksindeki işlem hacmi 60,8 milyar TL olurken, BIST 100 endeksindeki toplam hacim ise 52,5 milyar TL oldu.

Bankacılık endeksinde işlem hacmi toplamda 22, 9 milyar TL olurken, 10,5 milyar TL ile Garanti bankası en büyük katkıyı sağladı. Garanti bankasındaki toplam işlem hacminin payı BIST-TÜM ün yüzde 17,2 sini oluşturdu.

En fazla işlem hacmi gören hisse senetleri ise sırasıyla; Garanti Bankası, Türk Havayolları, Halk Bank, Kardemir-D ve Vakıflar Bankası oldu.

BIST 100 endeksi 22 Ocak 2020 tarihinde TL bazlı gördüğü zirve seviyesinin üzerinde açılarak yeni güne başlamıştı. Özellikle bu sabah öncelikle BDDK’dan gelen yeni normalleşme adımı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ekonomisine dair açıklamaları piyasalardaki risk iştahını artırdı.

Borsa İstanbul’da primler gün içerisinde yüzde 2,5'lere kadar ulaştı. Bankacılık endeksiyse Mart başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişin arkasında bankacılık sektöründeki yüzde 8’i aşan artışlar olurken, holding ve sanayi tarafındaki artışlar da pozitif seyri destekledi.

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