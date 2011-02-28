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Erdoğan AB’ye rest çekti

Başbakan, 'Çıkıp desinler ki, ‘Biz Türkiye’yi istemiyoruz.’ Başım gözüm üstüne...'' dedi..

28 Şubat 2011 02:00

T24 - Başbakan, 'Çıkıp desinler ki, ‘Biz Türkiye’yi istemiyoruz.’ Başım gözüm üstüne... Ama bizi oyalamayın, ne siz yorulun ne de biz yorulalım." dedi...

CeBIT Kongre Merkezi'nde, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen 'Türk Alman Ekonomi Kongresi'nde konuşan Erdoğan, birliğin Türkiye'ye yönelik vize politikasını sert şekilde eleştirdi. 

Başbakan, üyelik konusunda, "açık olun, boşuna birbirimizi oyalamayalım" dedi.


Erdoğan şöyle konuştu:  

"AB’ye üye olmayan ve ortak yönü bulunmayan Brezilya, Paraguay, Uruguay, Bolivya gibi ülkelere vize muafiyeti vereceksiniz, 50 yıldır AB’nin içinde olan, Gümrük Birliği olan ve şu anda müzakere süreci içinde bulunan Türkiye’ye hala Şengen’i müsaade etmeyeceksiniz. Bunu neyle izah edeceğiz. 

O zaman benim aklıma başka şeyler geliyor. Demek ki AB, medeniyetler ittifakının değil Hristiyan birliğinin merkezi olmayı düşünüyor. 

Benim gizli ajandam yok ve her şeyi açık konuşurum. Çıkıp desinler ki, ‘Biz Türkiye’yi istemiyoruz.’ Başım gözüm üstüne, eyvallah... Ama bizi oyalamayın, ne siz yorulun ne de biz yorulalım. Birbirimizi oyalamayalım, çalım atmayalım. İkili olarak biraraya geldiğimizde ahde vefa, hani nerede ahde vefa..."


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